Video: Dodávka uviazla na priecestí, vodič zrážke s vlakom nezabránil
- DNES - 20:00
- Krakov
Rušňovodič nedokázal zabrániť zrážke s dodávkou, prípad vyšetruje polícia.
Poľská polícia vyšetruje dopravnú nehodu vlaku a dodávky, ku ktorej došlo v piatok 1. augusta ráno. Informovala o tom na Facebooku s tým, že nehoda sa stala na označenom železničnom priecestí v obci Wola Filipowska pri Krakove.
Z videa, ktoré bolo zverejnené na sociálnej sieti, je zrejmé, že vodič dodávky vošiel na priecestie v čase, keď svetelná signalizácia oznamovala príchod vlaku. Kým stihol prejsť na druhú stranu cesty, na priecestí sa uzavreli závory.
Vodič dodávky sa pokúsil zabočiť s vozidlom tak, aby stálo pozdĺžne so železničnou traťou, no zrážke s vlakom nedokázal zabrániť. Ako píše polícia, pri nehode sa nik nezranil.
Przejazd kolejowo-drogowy – zachowaj szczególną ostrożność Do bardzo niebezpiecznego incydentu doszło w ubiegły piątek przed godziną 7 rano na strzeżonym przejeździe kolejowym w Woli Filipowskiej (powiat krakowski). Mimo groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego kierowca dostawczego opla nie odniósł żadnych obrażeń. Pasażerowie oraz obsługa pociągu relacji Świnoujście – Kraków także nie uskarżali się na stan zdrowia. W sprawie trwają czynności pod okiem prokuratury. Pamiętaj, aby dojeżdżając do przejazdu kolejowo-drogowego zawsze zachować szczególną ostrożność. Zatrzymaj się przed przejazdem, rozglądnij i upewnij, czy nie nadjeżdża pociąg. Nie wjeżdżaj na przejazd, jeśli sygnalizacja świetlna tego zabrania, a rogatki są w trakcie opuszczania lub podnoszenia. Nigdy nie zatrzymuj się na torach. Jeśli nastąpiło spowolnienie ruchu za przejazdem i nie jesteś pewny, czy bezpiecznie opuścisz torowisko – NIE JEDŹ! - poczekaj przed nim. Nigdy nie omijaj pojazdów stojących przed przejazdem. Niestosowanie się do tych zasad może być przyczyna tragicznego w skutkach wypadku. Pociąg może pojawić się w każdej chwili – to nie miejsce na ryzyko. Pojazd szynowy nie wybacza błędów, a jego nagłe zatrzymanie wymaga odległości nawet 1000 metrów. Nigdy nie lekceważ oznakowania i sygnałów. Skup się w 100% – twoje życie zależy od Ciebie. Gdy Twój pojazd zostanie unieruchomiony lub uwięziony na przejeździe kolejowym pomiędzy opuszczonymi rogatkami. Nie stój, podjedź do rogatki i pchnij ją swoim pojazdem. W ten sposób uruchomisz mechanizm jej odblokowania.Uverejnil používateľ Małopolska Policja Streda 6. augusta 2025
Poľská polícia v tejto súvislosti pripomína vodičom, že pri prechádzaní cez železničné priecestia je vždy potrebná zvýšená opatrnosť. „Zastavte pred priecestím, rozhliadnite sa okolo seba a uistite sa, že nejde vlak. Nevstupujte na priecestie, ak sa rozsvieti signalizácia a otvárajú alebo zatvárajú sa závory,“ varuje polícia.
