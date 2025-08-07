Muž sa svojej matke vyhrážal zabitím, chcel peniaze na alkohol
Polícia obvinila 37-ročného muža z trestného činu nebezpečného vyhrážania.
Medzi ním a jeho matkou došlo k hádke po tom, ako od nej žiadal peniaze na alkohol. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, keďže to odmietla, začal sa jej vyhrážať zabitím.
„Žena sa zo strachu pred synom zamkla v izbe, no ten začal kuchynským nožom bodať do dverí,“ doplnila hovorkyňa s tým, že muž po príchode policajnej hliadky skončil v cele policajného zaistenia.
PS vidí za tendrom na záchranky politickú korupciu
Progresívne Slovensko (PS) tvrdí, že minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) sa v tendri na záchranky „odvďačuje“ donorom strany Hlas-SD.
Nebezpečný pes vážne zranil tri sestry, najstaršiu museli operovať
V obci Krušovce došlo k mimoriadne brutálnemu útoku psa, pri ktorom boli zranené tri malé dievčatá vo veku 8, 11 a 13 rokov. Všetky skončili s početnými zraneniami v nemocnici.
Susko vníma kritiku opozície ako snahu prekryť zlyhania bývalej vlády
Minister spravodlivosti Boris Susko hovorí, že mal ambíciu zúčastniť sa na mimoriadnom rokovaní ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR.
ÚVO: Tender na záchranky bol pripravený v rozpore s európskymi predpismi
Ministerstvo zdravotníctva SR podľa Úradu pre verejné obstarávanie pripravilo tender na záchranky v rozpore s európskymi predpismi.