Muž sa svojej matke vyhrážal zabitím, chcel peniaze na alkohol

Muž sa svojej matke vyhrážal zabitím, chcel peniaze na alkohol

Polícia obvinila 37-ročného muža z trestného činu nebezpečného vyhrážania.

Medzi ním a jeho matkou došlo k hádke po tom, ako od nej žiadal peniaze na alkohol. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, keďže to odmietla, začal sa jej vyhrážať zabitím.

Žena sa zo strachu pred synom zamkla v izbe, no ten začal kuchynským nožom bodať do dverí,“ doplnila hovorkyňa s tým, že muž po príchode policajnej hliadky skončil v cele policajného zaistenia.

Zdroj: Info.sk, TASR
Progresívne Slovensko (PS) tvrdí, že minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) sa v tendri na záchranky „odvďačuje“ donorom strany Hlas-SD.

V obci Krušovce došlo k mimoriadne brutálnemu útoku psa, pri ktorom boli zranené tri malé dievčatá vo veku 8, 11 a 13 rokov. Všetky skončili s početnými zraneniami v nemocnici.

Minister spravodlivosti Boris Susko hovorí, že mal ambíciu zúčastniť sa na mimoriadnom rokovaní ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR.

Ministerstvo zdravotníctva SR podľa Úradu pre verejné obstarávanie pripravilo tender na záchranky v rozpore s európskymi predpismi.

