Zelenskyj: Európa musí byť súčasťou nadchádzajúcich mierových rokovaní
- DNES - 14:33
- Kyjev
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok vyhlásil, že európske štáty musia byť zastúpené na nadchádzajúcich rokovaniach zameraných na ukončenie vojny.
Uviedol to krátko po tom, čo Kremeľ potvrdil, že v najbližších dňoch sa uskutoční osobné stretnutie medzi ruským prezidentom Vladimirom Putinom a šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom.
„Táto vojna sa odohráva v Európe. Ukrajina je integrálnou súčasťou Európy. Už teraz s Európskou úniou vedieme prístupové rokovania. Európa sa preto musí zúčastniť na relevantných procesoch,“ uviedol ukrajinský líder na sociálnych sieťach po telefonáte s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom.
Zelenskyj a Merz ocenili záujem o sprostredkovanie mierových rozhovorov zo strany Trumpa. Opätovne vyzvali Rusko, aby ukončilo svoju „nelegálnu agresívnu vojnu“, a dohodli sa, že budú naďalej v úzkom kontakte so svojimi európskymi partnermi.
Poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov vo štvrtok dopoludnia potvrdil, že Putin a Trump sa v najbližších dňoch osobne stretnú. Miesto schôdzky zatiaľ nie je známe.
Ušakov tvrdí, že osobitný vyslanec Spojených štátov Steve Witkoff v stredu na osobnom stretnutí s ruským prezidentom v Moskve hovoril aj o myšlienke trojstranného stretnutia medzi Putinom, Trumpom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Moskva sa k takejto možnosti dosiaľ nevyjadrila. Podľa informácií denníka New York Times by sa však na prípadnom trojstrannom stretnutí nezúčastnil žiadny európsky líder.
