Nebezpečný pes vážne zranil tri sestry, najstaršiu museli operovať
V obci Krušovce došlo k mimoriadne brutálnemu útoku psa, pri ktorom boli zranené tri malé dievčatá vo veku 8, 11 a 13 rokov. Všetky skončili s početnými zraneniami v nemocnici.
Podľa predbežných informácií pes utiekol z nezabezpečeného dvora rodinného domu, prebehol cez cestu a napadol skupinu dievčat na chodníku. Najťažšie zranenia utrpela trinásťročná obeť, ktorá po viacerých uhryznutiach do nôh musela podstúpiť operačný zákrok. Jej liečba by mohla trvať až tri mesiace.
Osemročnú dievčinu pes pohrýzol do nôh, rovnako ako aj jedenásťročnú, ktorá okrem toho utrpela aj viaceré odreniny po celom tele.
Majiteľovi psa, ktorý ho zrejme nedostatočne zabezpečil, teraz hrozí trestné stíhanie. Polícia v Topoľčanoch začala konanie pre prečin ublíženie na zdraví. Vzhľadom na citlivosť prípadu a prebiehajúce vyšetrovanie, zatiaľ nie sú k dispozícii žiadne ďalšie podrobnosti.
BRUTÁLNY ÚTOK PSA V OBCI KRUŠOVCE. TRI MALOLETÉ DIEVČATÁ SKONČILI SO ZRANENIAMI V NEMOCNICI Včera vo večerných...Uverejnil používateľ Polícia SR - Nitriansky kraj Štvrtok 7. augusta 2025
Muž sa svojej matke vyhrážal zabitím, chcel peniaze na alkohol
Polícia obvinila 37-ročného muža z trestného činu nebezpečného vyhrážania.
PS vidí za tendrom na záchranky politickú korupciu
Progresívne Slovensko (PS) tvrdí, že minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) sa v tendri na záchranky „odvďačuje“ donorom strany Hlas-SD.
Susko vníma kritiku opozície ako snahu prekryť zlyhania bývalej vlády
Minister spravodlivosti Boris Susko hovorí, že mal ambíciu zúčastniť sa na mimoriadnom rokovaní ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR.
ÚVO: Tender na záchranky bol pripravený v rozpore s európskymi predpismi
Ministerstvo zdravotníctva SR podľa Úradu pre verejné obstarávanie pripravilo tender na záchranky v rozpore s európskymi predpismi.