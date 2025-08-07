  • Články
Pozor na podozrivé balíky: Polícia varuje pred týmito znakmi

  • DNES - 18:40
  • Nitra
Podozrivé balíky boli rozoslané ľuďom po celom Slovensku. Polícia radí, ako sa vyhnúť následkom.

Nitrianska krajská polícia upozorňuje na podozrivé balíky, ktoré boli rozoslané ľuďom po celom Slovensku. Uviedla to v príspevku na Facebooku s konkrétnym prípadom z Nitrianskeho kraja.

S doručením podozrivého balíka sa stretla preventistka počas preventívnej aktivity zameranej na upozorňovanie dôchodcov pred podvodníkmi. „Spolu s poštárkou navštevovali dôchodcov, aby ich upozornili na podvodníkov. Pani poštárka medzitým doručovala záhadný balík,“ vysvetľuje polícia.

Podľa polície adresát balík neprevzal, keďže si nebol vedomý toho, že by si predtým niečo objednával. Balík prišiel spolu s úhradou 28 eur.

„Podobné balíky boli poslané viacerým ľuďom po celom Slovensku. Tí, ktorí zaplatili zistili, že si v podstate kúpili veci vhodné na vyhodenie do koša,“ informuje polícia.

Polícia preto radí nepreberať zásielky, ktoré ste si neobjednali. „Vždy si pred prevzatím balíka skontrolujte údaje odosielateľa,“ dodáva.

Zdroj: Info.sk, facebook.com/KRPZNR
