Pozor na podozrivé balíky: Polícia varuje pred týmito znakmi
Podozrivé balíky boli rozoslané ľuďom po celom Slovensku. Polícia radí, ako sa vyhnúť následkom.
Nitrianska krajská polícia upozorňuje na podozrivé balíky, ktoré boli rozoslané ľuďom po celom Slovensku. Uviedla to v príspevku na Facebooku s konkrétnym prípadom z Nitrianskeho kraja.
S doručením podozrivého balíka sa stretla preventistka počas preventívnej aktivity zameranej na upozorňovanie dôchodcov pred podvodníkmi. „Spolu s poštárkou navštevovali dôchodcov, aby ich upozornili na podvodníkov. Pani poštárka medzitým doručovala záhadný balík,“ vysvetľuje polícia.
Podľa polície adresát balík neprevzal, keďže si nebol vedomý toho, že by si predtým niečo objednával. Balík prišiel spolu s úhradou 28 eur.
POZOR NA ZÁHADNÉ BALÍKY PODVODNÍCI VÁM PROSTREDNÍCTVOM NICH CHCÚ PREDAŤ BEZCENNÝ ODPAD ...Uverejnil používateľ Polícia SR - Nitriansky kraj Streda 6. augusta 2025
„Podobné balíky boli poslané viacerým ľuďom po celom Slovensku. Tí, ktorí zaplatili zistili, že si v podstate kúpili veci vhodné na vyhodenie do koša,“ informuje polícia.
Polícia preto radí nepreberať zásielky, ktoré ste si neobjednali. „Vždy si pred prevzatím balíka skontrolujte údaje odosielateľa,“ dodáva.
Hasiči zasahovali v nákupnom centre, zákazníkov evakuovali
Nákupné centrum bolo evakuované pre požiar oblečenia.
SHMÚ: V noci sa môže na Slovensku vyskytnúť prízemný mráz
V okresoch Brezno, Rožňava, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Levoča a Poprad sa môže v noci na piatok (8. 8.) vyskytnúť prízemný mráz.
Muž sa svojej matke vyhrážal zabitím, chcel peniaze na alkohol
Polícia obvinila 37-ročného muža z trestného činu nebezpečného vyhrážania.
PS vidí za tendrom na záchranky politickú korupciu
Progresívne Slovensko (PS) tvrdí, že minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) sa v tendri na záchranky „odvďačuje“ donorom strany Hlas-SD.