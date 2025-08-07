Francúzsko už tretí deň bojuje s najväčším lesným požiarom od roku 1949

  • Články
Francúzski hasiči vo štvrtok už tretí deň bojujú s najväčším lesným požiarom v krajine za posledných takmer 80 rokov.

Oheň dosiaľ zničil porasty na viac ako 16.000 hektároch pôdy, zabil najmenej jednu osobu a zničil desiatky domov. Pomoc Parížu ponúkla aj Európska únia. TASR o tom píše podľa správ agentúr Reuters a AP.

Plamene zúria na juhu Francúzska v departemente Aude. Podľa miestnych úradov sú najmenej tri osoby nezvestné a dvaja ľudia hospitalizovaní v kritickom stave. Zranenia utrpelo aj minimálne 13 ďalších osôb vrátane viacerých zasahujúcich hasičov.

V súčasnosti požiar nie je pod kontrolou,“ povedal pre televíziu BFM TV jeden z veliteľov zásahu Christophe Magny. Vyjadril však nádej, že sa ho podarí lokalizovať ešte počas štvrtka.

Zábery z dronov ukazujú rozsiahle oblasti spálenej krajiny a husté dymové oblaky nad lesmi neďaleko Stredozemného mora, približne 100 kilometrov od hraníc so Španielskom.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo štvrtok v príspevku na sociálnej sieti X vyjadrila solidaritu s Francúzskom. „Európa stojí pri Francúzsku... Myslím na odvážnych hasičov bojujúcich s týmto požiarom,“ napísala. Dodala, že EÚ je pripravená zmobilizovať zdroje z únijného mechanizmu rescEU, ktorý slúži na podporu pri zvládaní mimoriadnych udalostí.

Požiar, ktorý vypukol v utorok, sa veľmi rýchlo rozšíril a zasiahol územie s rozlohou zhruba jedenapolnásobku veľkosti Paríža. Úrady podľa agentúry Reuters uvádzajú, že ide o najväčší lesný požiar vo Francúzsku od roku 1949.

Ministerka pre energetickú transformáciu Agnes Pannierová-Runacherová pre rozhlasovú stanicu France Info povedala, že požiar sa už šíri pomalšie.

Meteorológovia však varujú pred novou vlnou horúčav, ktorá má zasiahnuť ďalšie časti juhu Francúzska od piatka a potrvá niekoľko dní. Vedci upozorňujú, že čoraz teplejšie a suchšie letá v oblasti Stredozemného mora zvyšujú riziko výskytu ničivých požiarov.

Zdroj: Info.sk, TASR
