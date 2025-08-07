Opozícia: Premiér v januári o prevrate na Slovensku klamal
Premiér Robert Fico (Smer-SD) v januári klamal o prevrate a puči na Slovensku. Zhodli sa na tom predstavitelia opozičných strán.
Reagovali tak na prítomnosť veliteľa Gruzínskej légie Mamuku Mamulašviliho na konci júla na Slovensku. Toho v januári vláda vinila z účasti na údajnom štátnom prevrate. Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) v tejto súvislosti uviedol, že januári mali informácie o aktivitách, ktoré mali ohroziť ústavnú činnosť SR.
„Bola to len dymová clona a bol to spôsob, ako zamedziť opozícii odvolávať vládu,“ povedal poslanec Národnej rady SR Branislav Vančo (PS). Pripomenul, že vláda v januári prerušila jej odvolávanie v parlamente a Fico vtedy predniesol správu o príprave protištátneho prevratu na Slovensku. Koalícia podľa neho nebola schopná zamedziť vstupu Mamulašviliho na územie SR alebo do schengenského priestoru ako sľubovala.
Poslanec za SaS Ondrej Dostál taktiež podotkol, že vláda o prevrate klamala, zavádzala a vymýšľala si a návšteva Mamulašviliho v Bratislave to iba potvrdila. Ficove lži označil za priehľadnejšie, smiešnejšie a neuveriteľnejšie. „Nikto normálny nemôže veriť, že ľudia na námestiach, ktorí sa pokojne zhromažďovali a vyjadrovali nesúhlas s proruskou zahraničnou politikou Ficovej vlády a zoslabovaním demokracie, chcú zorganizovať puč,“ povedal Dostál.
„Problém je v tom, že Fico si vymýšľa, opozícia alebo médiá mu pripomenú toto jeho vymýšľanie a jemu to už vôbec nevadí. Je otázka, či už vôbec vie, že tu bol ten Gruzínec. Možnože nie. To už je svet ľudí, ktorí chcú autoritatívne vládnuť, ktorých nezaujíma žiadna spätná väzba, oni len dávajú príkazy,“ skonštatoval poslanec František Mikloško (KDH).
Premiér podľa poslanca parlamentu Rastislava Krátkeho (Slovensko, Za ľudí, KÚ) v tomto prípade zneužil Slovenskú informačnú službu na to, aby znemožnil verejnosti poznať dôvody na odvolávanie vlády. Taktiež si myslí, že na odvolanie kabinetu existujú dôvody a opozícii je odopierané jej ústavné právo na odvolávanie ministrov. „Navrhujem zvážiť ústavnú sťažnosť v tomto prípade, pretože inštitúcie nielenže prestanú fungovať, ale Robert Fico ich už aj zneužíva,“ dodal Krátky.
Minister Susko tvrdí, že informáciu o návšteve Mamulašviliho v Bratislave nezachytil. Nevedel sa vyjadriť k tomu, za akých okolností k nej došlo. Deklaroval, že v januári mali informácie o aktivitách, ktoré mali ohroziť ústavnú činnosť SR. Informácie boli podľa Suska v tom čase tak závažné, že tomu zodpovedali aj premiérove vyjadrenia o prevrate. „Premiér neklamal,“ dodal minister. Zároveň verí, že prítomnosť Mamulašviliho na Slovensku bude riadne prešetrená.
Novinár Tomáš Forró zverejnil v stredu (6. 8.) video z júlovej návštevy Mamulašviliho v Bratislave. Ten v rozhovore poprel, že by mal zákaz vstupu do schengenu. Tvrdí, že sa stal obeťou očierňovania. Januárové vyjadrenia na svoju adresu označil za klamstvá. Podľa vlastných slov nebol a nie je v kontakte so žiadnymi slovenskými politikmi. Taktiež odmietol, že by na Slovensku pripravoval prevrat. „V čase, keď ma z toho obviňovali, som, naopak, bránil slobodu a demokraciu, a to nielen na Ukrajine,“ podotkol.
