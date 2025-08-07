  • Články
Nawrocki vymenoval členov svojej kancelárie a kabinetu

Poľský prezident Karol Nawrocki vo štvrtok vymenoval vedenie prezidentskej kancelárie, kabinetu a Úradu národnej bezpečnosti (BBN).

Na čelo kancelárie postavil Zbigniewa Boguckého, kabinet povedie Pawel Szefernaker a novým šéfom BBN sa stal Slawomir Cenckiewicz. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.

Prezidentská kancelária zabezpečuje administratívnu a legislatívnu podporu hlave štátu. Kabinet pôsobí ako poradný orgán prezidenta. Úrad národnej bezpečnosti je samostatný útvar, prostredníctvom ktorého prezident realizuje svoje právomoci v oblasti bezpečnosti. Zabezpečuje aj činnosť Národnej bezpečnostnej rady, v ktorej sú zastúpení najvyšší ústavní činitelia.

Nawrocki označil Szefernakera za politika novej generácie. Šéf prezidentovho kabinetu je poslancom a bývalým predsedom mládežníckej organizácie strany Právo a spravodlivosť (PiS). Krátko pôsobil aj vo funkcii ministra vnútra vo vláde Mateusza Morawieckého. Prezident ho zároveň vyzval, aby pokračoval v úsilí o slobodu a demokraciu v Poľsku aj po skončení volebnej kampane.

Na adresu predsedu BBN Cenckiewicza prezident uviedol, že ide o človeka, ktorý celý život slúži pravde, národnej pamäti a bezpečnosti Poľska. Dodal, že sa na neho veľmi spolieha v otázkach bezpečnosti, a vyjadril presvedčenie, že história si Cenckiewicza zapamätá.

Ročný rozpočet prezidentskej kancelárie na rok 2025 predstavuje 312 miliónov zlotých (asi 73 miliónov eur). V roku 2022 mala 427 zamestnancov a spravuje viacero objektov vo Varšave vrátane štyroch prezidentských rezidencií rozmiestnených po Poľsku.

Zdroj: Info.sk, TASR
