Nawrocki vymenoval členov svojej kancelárie a kabinetu
- DNES - 12:31
- Varšava
Poľský prezident Karol Nawrocki vo štvrtok vymenoval vedenie prezidentskej kancelárie, kabinetu a Úradu národnej bezpečnosti (BBN).
Na čelo kancelárie postavil Zbigniewa Boguckého, kabinet povedie Pawel Szefernaker a novým šéfom BBN sa stal Slawomir Cenckiewicz. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Prezidentská kancelária zabezpečuje administratívnu a legislatívnu podporu hlave štátu. Kabinet pôsobí ako poradný orgán prezidenta. Úrad národnej bezpečnosti je samostatný útvar, prostredníctvom ktorého prezident realizuje svoje právomoci v oblasti bezpečnosti. Zabezpečuje aj činnosť Národnej bezpečnostnej rady, v ktorej sú zastúpení najvyšší ústavní činitelia.
Nawrocki označil Szefernakera za politika novej generácie. Šéf prezidentovho kabinetu je poslancom a bývalým predsedom mládežníckej organizácie strany Právo a spravodlivosť (PiS). Krátko pôsobil aj vo funkcii ministra vnútra vo vláde Mateusza Morawieckého. Prezident ho zároveň vyzval, aby pokračoval v úsilí o slobodu a demokraciu v Poľsku aj po skončení volebnej kampane.
Na adresu predsedu BBN Cenckiewicza prezident uviedol, že ide o človeka, ktorý celý život slúži pravde, národnej pamäti a bezpečnosti Poľska. Dodal, že sa na neho veľmi spolieha v otázkach bezpečnosti, a vyjadril presvedčenie, že história si Cenckiewicza zapamätá.
Ročný rozpočet prezidentskej kancelárie na rok 2025 predstavuje 312 miliónov zlotých (asi 73 miliónov eur). V roku 2022 mala 427 zamestnancov a spravuje viacero objektov vo Varšave vrátane štyroch prezidentských rezidencií rozmiestnených po Poľsku.
Tusk: Ak bude Nawrocki chcieť prekážať, uvidí, kto podľa ústavy vládne v Poľsku
Poľský premiér Donald Tusk vo štvrtok na tlačovej konferencii vyhlásil, že je pripravený na spoluprácu s prezidentom Karolom Nawrockým, avšak zároveň ho varoval pred snahou zasahovať do kompetencií vlády.
