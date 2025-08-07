  • Články
  • DNES - 11:59
  • Most
Polícia hľadá odsúdenca: Môže byť ozbrojený a nebezpečný!

Muž sa vyhýba nástupu do výkonu trestu, podľa polície môže byť nebezpečný.

Česká polícia vyhlásila pátranie po 55-ročnom mužovi z Mostu. Informovala o tom na svojom webe s tým, že bol odsúdený na niekoľkoročný trest pre spáchanie zvlášť závažného zločinu mravnostného charakteru.

Odsúdený však nenastúpil na výkon trestu. Podľa polície sa môže pohybovať po celej ČR, prípadne po zahraničí. "Z tohto dôvodu naňho vydal Krajský súd v Ústí nad Labem príkaz k dodaniu do výkonu trestu a policajti po mužovi intenzívne pátrajú," informuje polícia.

55-ročný David Hoke je vysoký 178 až 180 centimetrov, zdanlivo vyzerá na 53 až 55 rokov.

Foto: policie.gov.cz

Polícia varuje, že muž môže byť ozbrojený a nebezpečný, z toho dôvodu by ho občania nemali sami zadržiavať.

"V prípade, že máte informácie, ktoré by mohli viesť k vypátraniu hľadaného, okamžite ich oznámte na linke 158 alebo na najbližšom oddelení Polície ČR," dodala polícia.

Zdroj: Info.sk, policie.gov.cz
