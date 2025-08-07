Zelenskyj vyzval na stretnutie s Putinom v záujme ukončenia vojny
- DNES - 11:33
- Kyjev
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok opätovne vyzval na uskutočnenie osobného stretnutia medzi ním a prezidentom Ruska Vladimirom Putinom s cieľom ukončiť vojnu na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
Zelenskyj napísal na sociálnych sieťach, že hlavnou prioritou Ukrajiny je zastavenie krviprelievania a na to musí Rusko súhlasiť s prímerím. Ďalším dôležitým krokom je stretnutie prezidentov na zaistenie trvalého mieru.
„My na Ukrajine sme opakovane povedali, že hľadanie skutočných riešení môže byť naozaj efektívne iba na úrovni lídrov. Je potrebné určiť čas stretnutia v takomto formáte a rozsah otázok, ktoré sa budú riešiť,“ napísal Zelenskyj na sociálnych sieťach.
Šéf Bieleho domu Donald Trump v stredu oznámil, že sa pravdepodobne čoskoro osobne stretne s Putinom. Plánovanú bilaterálnu schôdzku Putina s Trumpom potvrdil vo štvrtok bez spresnenia miesta aj Kremeľ s tým, že by sa mala konať v najbližších dňoch.
Denník The New York Times predtým napísal, že na dvojstranné rokovanie amerického a ruského prezidenta má podľa plánov Washingtonu nadviazať trojstranné stretnutie so Zelenským.
Posun v otázke usporiadania stretnutí lídrov nastal v stredu po návšteve osobitného vyslanca USA Stevea Witkoffa v Kremli, kde ho prijal Putin. Trump označil ich stretnutie za veľmi produktívne a na sieti Truth Social napísal, že bol dosiahnutý veľký pokrok. Napriek pozitívnym výsledkom rokovania sa však podľa médií očakáva, že Spojené štáty v piatok uvalia avizované 100-percentné clá na ruských obchodných partnerov.
