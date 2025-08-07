SaS: Šaško by mal byť pre tender na záchranky odvolaný z funkcie
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) by mal byť podľa opozičnej SaS v súvislosti s tendrom na záchranky odvolaný z funkcie.
Strana opakovane kritizovala podmienky výberového konania. Všetko podľa nej naznačuje tomu, že je vopred v zákulisí dohodnuté. Zástupcovia SaS to uviedli na štvrtkovej tlačovej konferencii.
„Chcem aj z tohto miesta opätovne požiadať o to, aby bol Kamil Šaško odvolaný, aby bol odvolaný už teraz a nie, aby sme sa tu hrali na to, že príde ešte z dovolenky a bude tu vysvetľovať nejaké otázky alebo nejaké pochybenie alebo niečo podobné. Už z tej dovolenky by sa nemal ani vrátiť na ministerstvo zdravotníctva a mal by byť teraz odvolaný. Tender za dve miliardy eur na záchranky je mega kauza Ficovej štvrtej vlády, za ktorú minister zdravotníctva musí niesť osobnú zodpovednosť,“ povedal líder strany Branislav Gröhling.
Poukázal na to, že tender kritizuje nielen opozícia, ale aj koaliční partneri. Strana má na ministra zdravotníctva v tejto súvislosti viacero otázok. Pýta sa, kedy budú zverejnené výsledky tendra a dokumenty k nemu, podľa akých kritérií sa budú hodnotiť projekty, aké odborné predpoklady majú členovia komisie či ako rezort zabezpečil, aby jeden vlastník nemohol cez iné firmy ovládať viac ako 25 percent trhu. SaS tiež zaujíma, prečo nebol tender vyhlásený skôr, či ho je možné zrušiť a či je možné do konca leta upraviť zákon tak, aby bola súťaž transparentná.
Tender na záchranky kritizuje okrem opozície aj koaličná SNS či Lekárske odborové združenie. Prezident SR Peter Pellegrini požiadal Šaška, aby pri súťaži dodržal zákon. Ak minister Šaško nevyvráti pochybnosti a otázky týkajúce sa tendra na záchranky, predseda vlády SR bude trvať na zrušení a opakovaní súťaže.
Rezort zdravotníctva deklaroval, že výberové konanie prebieha štandardným spôsobom výlučne v súlade s platnou legislatívou. Aktivity opozície vníma ako politikárčenie a strašenie ľudí. Minister zároveň na pondelok (11. 8.) avizoval tlačovú konferenciu k téme. Predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok uviedol, že minister zdravotníctva má jeho plnú dôveru.
Vo výberovom konaní sa súťaží o prevádzkovanie 344 pozemných staníc a siedmich ambulancií vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby.
