  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 7.8.2025Meniny má Štefánia
22°Bratislava

Putin s Trumpom sa stretnú v najbližších dňoch, potvrdil Kremeľ

  • DNES - 11:05
  • Moskva
Putin s Trumpom sa stretnú v najbližších dňoch, potvrdil Kremeľ

Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump sa v najbližších dňoch osobne stretnú. Oznámil to vo štvrtok bez spresnenia miesta schôdzky poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov, píše TASR na základe správ agentúr AP, TASS a AFP.

Na návrh americkej strany sme v princípe dosiahli dohodu o uskutočnení bilaterálneho summitu v najbližších dňoch,“ citovala Ušakova ruská štátna agentúra RIA. Strany sa vraj už dohodli i na mieste konania stretnutia a verejnosti ho oznámia neskôr.

V súčasnosti sme spolu s americkými kolegami začali diskutovať o parametroch stretnutia. Rád by som poznamenal, že aj miesto konania bolo v princípe dohodnuté a bude oznámené o niečo neskôr,“ uviedol poradca ruského prezidenta.

Ušakov tvrdí, že osobitný vyslanec Spojených štátov Steve Witkoff v stredu na osobnom stretnutí s ruským prezidentom v Moskve hovoril aj o myšlienke trojstranného stretnutia medzi Putinom, Trumpom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Moskva sa k takejto možnosti dosiaľ nevyjadrila.

Podľa agentúry AFP by sa mohlo stretnutie Putina s Trumpom uskutočniť na budúci týždeň, i keď je podľa Ušakovových slov ťažké predpovedať, koľko dní prípravy zaberú.

Americký prezident voči svojmu ruskému náprotivku v uplynulých týždňoch opakovane vyjadril nespokojnosť pre jeho nedostatočné snahy o ukončenie vojny na Ukrajine.

Osobné stretnutie ruského a amerického prezidenta by bolo prvým od stretnutia niekdajšieho lídra USA Joea Bidena a Putina vo švajčiarskej Ženeve v júni 2021.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Zelenskyj vyzval na stretnutie s Putinom v záujme ukončenia vojny

Zelenskyj vyzval na stretnutie s Putinom v záujme ukončenia vojny

DNES - 11:33Zahraničné

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok opätovne vyzval na uskutočnenie osobného stretnutia medzi ním a prezidentom Ruska Vladimirom Putinom s cieľom ukončiť vojnu na Ukrajine.

Z cisterien vlaku vychádzal dym, premávku na trati zastavili

Z cisterien vlaku vychádzal dym, premávku na trati zastavili

DNES - 10:24Zahraničné

Z cisterien slovenských vlakov sa dymilo, premávku museli zastaviť.

USA nariadili diplomatom lobovať proti Aktu EÚ o digitálnych službách

USA nariadili diplomatom lobovať proti Aktu EÚ o digitálnych službách

DNES - 9:03Zahraničné

Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa údajne nariadila svojim diplomatom v Európe, aby spustili lobistickú kampaň proti Nariadeniu Európskej únie o digitálnych službách.

Tretí najteplejší júl ukončil sériu rekordov, extrémy počasia však pokračujú

Tretí najteplejší júl ukončil sériu rekordov, extrémy počasia však pokračujú

DNES - 8:27Zahraničné

Predošlý mesiac bol celosvetovo tretím najteplejším júlom v histórií meraní, oznámil vo štvrtok program Služby Európskej únie pre sledovanie klímy Copernicus.

Vosveteit.sk
Čechom môžeme závidieť. Zatiaľ čo u nás sa vlaky „rozpadajú“, u susedov jazdí autonómny vlakČechom môžeme závidieť. Zatiaľ čo u nás sa vlaky „rozpadajú“, u susedov jazdí autonómny vlak
Rozhodne AI o spustení jadrovej vojny? Špičkoví experti prelomili mlčanieRozhodne AI o spustení jadrovej vojny? Špičkoví experti prelomili mlčanie
Vedci vypestovali mini-mozog, ktorý funguje ako ľudský. Reaguje, komunikuje a rastie ako skutočnýVedci vypestovali mini-mozog, ktorý funguje ako ľudský. Reaguje, komunikuje a rastie ako skutočný
FBI odhalila nový trik hackerov: Malvér ti doručia priamo do fyzickej schránky. Inšpirovali sa brushingomFBI odhalila nový trik hackerov: Malvér ti doručia priamo do fyzickej schránky. Inšpirovali sa brushingom
Týchto upozornení vo WhatsAppe sa nezľakni, ide o nové funkcie, ktoré ťa majú ochrániť pred podvodníkmiTýchto upozornení vo WhatsAppe sa nezľakni, ide o nové funkcie, ktoré ťa majú ochrániť pred podvodníkmi
Nové pravidlá EÚ ti môžu znepríjemniť život, ak používaš Android. Ten sa opäť zmeníNové pravidlá EÚ ti môžu znepríjemniť život, ak používaš Android. Ten sa opäť zmení
WhatsApp chystá novú funkciu, ktorá umožní písať ľuďom bez účtu. Takto to bude fungovaťWhatsApp chystá novú funkciu, ktorá umožní písať ľuďom bez účtu. Takto to bude fungovať
„Pozemský kryptonit“ je vzácny minerál, ktorý môže zachrániť Zem: Jeho ťažba však zdevastuje životné prostredie„Pozemský kryptonit“ je vzácny minerál, ktorý môže zachrániť Zem: Jeho ťažba však zdevastuje životné prostredie
Rusi ukázali, ako trénovať vojakov v 21. storočí. Stačí herný engine a trochu fantázieRusi ukázali, ako trénovať vojakov v 21. storočí. Stačí herný engine a trochu fantázie
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP