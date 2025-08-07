Putin s Trumpom sa stretnú v najbližších dňoch, potvrdil Kremeľ
- DNES - 11:05
- Moskva
Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump sa v najbližších dňoch osobne stretnú. Oznámil to vo štvrtok bez spresnenia miesta schôdzky poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov, píše TASR na základe správ agentúr AP, TASS a AFP.
„Na návrh americkej strany sme v princípe dosiahli dohodu o uskutočnení bilaterálneho summitu v najbližších dňoch,“ citovala Ušakova ruská štátna agentúra RIA. Strany sa vraj už dohodli i na mieste konania stretnutia a verejnosti ho oznámia neskôr.
„V súčasnosti sme spolu s americkými kolegami začali diskutovať o parametroch stretnutia. Rád by som poznamenal, že aj miesto konania bolo v princípe dohodnuté a bude oznámené o niečo neskôr,“ uviedol poradca ruského prezidenta.
Ušakov tvrdí, že osobitný vyslanec Spojených štátov Steve Witkoff v stredu na osobnom stretnutí s ruským prezidentom v Moskve hovoril aj o myšlienke trojstranného stretnutia medzi Putinom, Trumpom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Moskva sa k takejto možnosti dosiaľ nevyjadrila.
Podľa agentúry AFP by sa mohlo stretnutie Putina s Trumpom uskutočniť na budúci týždeň, i keď je podľa Ušakovových slov ťažké predpovedať, koľko dní prípravy zaberú.
Americký prezident voči svojmu ruskému náprotivku v uplynulých týždňoch opakovane vyjadril nespokojnosť pre jeho nedostatočné snahy o ukončenie vojny na Ukrajine.
Osobné stretnutie ruského a amerického prezidenta by bolo prvým od stretnutia niekdajšieho lídra USA Joea Bidena a Putina vo švajčiarskej Ženeve v júni 2021.
Zelenskyj vyzval na stretnutie s Putinom v záujme ukončenia vojny
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok opätovne vyzval na uskutočnenie osobného stretnutia medzi ním a prezidentom Ruska Vladimirom Putinom s cieľom ukončiť vojnu na Ukrajine.
