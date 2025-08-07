  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 7.8.2025Meniny má Štefánia
22°Bratislava

Trump plánuje clo 100 % na dovoz čipov, niektoré firmy budú oslobodené

  • DNES - 11:02
  • Washington
Trump plánuje clo 100 % na dovoz čipov, niektoré firmy budú oslobodené

Spojené štáty zavedú clo vo výške približne 100 % na dovoz polovodičov.

Vyhlásil to v stredu (6. 8.) prezident Donald Trump, ktorý zároveň ponúkol výnimky. Clo sa nebude vzťahovať na spoločnosti, ktoré vyrábajú v USA alebo sa k tomu zaviazali. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.

Tento krok je súčasťou Trumpovej snahy o návrat výroby do USA a jeho stredajšie vyjadrenia boli prednesené súbežne s oznámením, že spoločnosť Apple investuje ďalších 100 miliárd USD (86,18 miliardy eur) na domácom trhu.

Spoločnostiam ako Apple, ktoré sa zaviazali budovať výrobné kapacity v USA, „sa nebude účtovať žiadny poplatok,“ povedal Trump novinárom v Oválnej pracovni. Varoval však, že firmy by mali dodržať svoje záväzky a postaviť továrne v USA. „Ak z nejakého dôvodu poviete, že staviate a nepostavíte, tak sa vrátime späť a spočítame to, nahromadí sa to a neskôr vám to naúčtujeme a budete musieť zaplatiť, to je zaručené,“ dodal Trump.

Tieto komentáre však neboli formálnym oznámením o clách a zostáva nejasné, ako to ovplyvní spoločnosti a krajiny na celom svete. Trumpove vyjadrenia okamžite vyvolali vlnu reakcií zo strany dotknutých krajín a lobistov.

Najvyšší obchodný vyslanec Južnej Kórey vo štvrtok uviedol, že hlavní výrobcovia čipov Samsung Electronics a SK Hynix nebudú podliehať 100-percentným clám a Južná Kórea bude mať v rámci obchodnej dohody medzi Washingtonom a Soulom najvýhodnejšie clá na polovodiče.

Na druhej strane, prezident filipínskeho polovodičového priemyslu Dan Lachica povedal, že Trumpov plán by bol pre jeho krajinu „zničujúci“.

V Malajzii minister obchodu Tengku Zafrul Aziz varoval parlament, že krajina „riskuje stratu významného trhu v Spojených štátoch, ak sa jej produkty stanú menej konkurencieschopnými v dôsledku zavedenia týchto ciel“.

Medzi tými, u ktorých sa očakáva, že nebudú čeliť zvýšeným clám, je taiwanský zmluvný výrobca čipov TSMC, ktorý má továrne v Spojených štátoch.

Nvidia, ktorá vyrába špičkové grafické procesory s umelou inteligenciou, tiež plánuje v nasledujúcich štyroch rokoch investovať stovky miliárd dolárov do výroby čipov a elektroniky v USA. Hovorca spoločnosti Nvidia sa k tejto správe odmietol vyjadriť.

Najviac z toho budú profitovať veľké spoločnosti s bohatou hotovosťou, ktoré si môžu dovoliť stavať v Amerike. Ide o prežitie najväčších,“ povedal Brian Jacobsen, hlavný ekonóm investičnej poradenskej firmy Annex Wealth Management.

Americký Kongres v roku 2022 vytvoril program dotácií na výrobu a výskum polovodičov v hodnote 52,7 miliardy USD. Predchádzajúca administratíva exprezidenta Joea Bidena minulý rok presvedčila všetkých päť popredných firiem zaoberajúcich sa polovodičmi, aby v rámci tohto programu umiestnili továrne na čipy v USA.

Čipy vyrobené čínskymi spoločnosťami SMIC alebo Huawei pravdepodobne nebudú oslobodené od ciel, ale čipy od týchto spoločností boli väčšinou zabudované do zariadení montovaných v Číne.

Európska únia (EÚ) súhlasila s plošnou colnou sadzbou vo výške 15 % na prevažnú väčšinu exportu do USA vrátane čipov a liekov. Japonsko uviedlo, že USA súhlasili s tým, že mu neposkytnú horšiu colnú sadzbu na čipy ako iným krajinám.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Taraba: Súčasná opozícia v predošlom období exportovala omnoho viac dreva

Taraba: Súčasná opozícia v predošlom období exportovala omnoho viac dreva

DNES - 10:38Ekonomické

V predošlom volebnom období sa zo Slovenska vyviezlo do zahraničia omnoho viac dreva ako v súčasnosti. Na starosti to vtedy mala súčasná opozícia, tvrdí Tomáš Taraba.

Takáč: Analýza čerpania eurofondov je nástrojom na zabránenie ich prepadnutia

Takáč: Analýza čerpania eurofondov je nástrojom na zabránenie ich prepadnutia

DNES - 10:23Ekonomické

Minister pôdohospodárstva reagoval na vyjadrenie poslankyne Národnej rady SR Veroniky Remišovej.

Trump kvôli ruskej rope uvalil na Indiu dodatočné 25-percentné clo

Trump kvôli ruskej rope uvalil na Indiu dodatočné 25-percentné clo

VČERA - 16:52Ekonomické

Príslušné výkonné nariadenie podpísal prezident Donald Trump.

S málo vyťaženými poštami sa budú rušiť aj P.O.BOXy v nich

S málo vyťaženými poštami sa budú rušiť aj P.O.BOXy v nich

VČERA - 15:56Ekonomické

Slovenská pošta pri rušení málo vyťažených pobočiek zruší aj poštové priečinky (P.O.BOX), ktoré sú na týchto poštách zriadené.

Vosveteit.sk
Čechom môžeme závidieť. Zatiaľ čo u nás sa vlaky „rozpadajú“, u susedov jazdí autonómny vlakČechom môžeme závidieť. Zatiaľ čo u nás sa vlaky „rozpadajú“, u susedov jazdí autonómny vlak
Rozhodne AI o spustení jadrovej vojny? Špičkoví experti prelomili mlčanieRozhodne AI o spustení jadrovej vojny? Špičkoví experti prelomili mlčanie
Vedci vypestovali mini-mozog, ktorý funguje ako ľudský. Reaguje, komunikuje a rastie ako skutočnýVedci vypestovali mini-mozog, ktorý funguje ako ľudský. Reaguje, komunikuje a rastie ako skutočný
FBI odhalila nový trik hackerov: Malvér ti doručia priamo do fyzickej schránky. Inšpirovali sa brushingomFBI odhalila nový trik hackerov: Malvér ti doručia priamo do fyzickej schránky. Inšpirovali sa brushingom
Týchto upozornení vo WhatsAppe sa nezľakni, ide o nové funkcie, ktoré ťa majú ochrániť pred podvodníkmiTýchto upozornení vo WhatsAppe sa nezľakni, ide o nové funkcie, ktoré ťa majú ochrániť pred podvodníkmi
Nové pravidlá EÚ ti môžu znepríjemniť život, ak používaš Android. Ten sa opäť zmeníNové pravidlá EÚ ti môžu znepríjemniť život, ak používaš Android. Ten sa opäť zmení
WhatsApp chystá novú funkciu, ktorá umožní písať ľuďom bez účtu. Takto to bude fungovaťWhatsApp chystá novú funkciu, ktorá umožní písať ľuďom bez účtu. Takto to bude fungovať
„Pozemský kryptonit“ je vzácny minerál, ktorý môže zachrániť Zem: Jeho ťažba však zdevastuje životné prostredie„Pozemský kryptonit“ je vzácny minerál, ktorý môže zachrániť Zem: Jeho ťažba však zdevastuje životné prostredie
Rusi ukázali, ako trénovať vojakov v 21. storočí. Stačí herný engine a trochu fantázieRusi ukázali, ako trénovať vojakov v 21. storočí. Stačí herný engine a trochu fantázie
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP