Trump plánuje clo 100 % na dovoz čipov, niektoré firmy budú oslobodené
- DNES - 11:02
- Washington
Spojené štáty zavedú clo vo výške približne 100 % na dovoz polovodičov.
Vyhlásil to v stredu (6. 8.) prezident Donald Trump, ktorý zároveň ponúkol výnimky. Clo sa nebude vzťahovať na spoločnosti, ktoré vyrábajú v USA alebo sa k tomu zaviazali. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Tento krok je súčasťou Trumpovej snahy o návrat výroby do USA a jeho stredajšie vyjadrenia boli prednesené súbežne s oznámením, že spoločnosť Apple investuje ďalších 100 miliárd USD (86,18 miliardy eur) na domácom trhu.
Spoločnostiam ako Apple, ktoré sa zaviazali budovať výrobné kapacity v USA, „sa nebude účtovať žiadny poplatok,“ povedal Trump novinárom v Oválnej pracovni. Varoval však, že firmy by mali dodržať svoje záväzky a postaviť továrne v USA. „Ak z nejakého dôvodu poviete, že staviate a nepostavíte, tak sa vrátime späť a spočítame to, nahromadí sa to a neskôr vám to naúčtujeme a budete musieť zaplatiť, to je zaručené,“ dodal Trump.
Tieto komentáre však neboli formálnym oznámením o clách a zostáva nejasné, ako to ovplyvní spoločnosti a krajiny na celom svete. Trumpove vyjadrenia okamžite vyvolali vlnu reakcií zo strany dotknutých krajín a lobistov.
Najvyšší obchodný vyslanec Južnej Kórey vo štvrtok uviedol, že hlavní výrobcovia čipov Samsung Electronics a SK Hynix nebudú podliehať 100-percentným clám a Južná Kórea bude mať v rámci obchodnej dohody medzi Washingtonom a Soulom najvýhodnejšie clá na polovodiče.
Na druhej strane, prezident filipínskeho polovodičového priemyslu Dan Lachica povedal, že Trumpov plán by bol pre jeho krajinu „zničujúci“.
V Malajzii minister obchodu Tengku Zafrul Aziz varoval parlament, že krajina „riskuje stratu významného trhu v Spojených štátoch, ak sa jej produkty stanú menej konkurencieschopnými v dôsledku zavedenia týchto ciel“.
Medzi tými, u ktorých sa očakáva, že nebudú čeliť zvýšeným clám, je taiwanský zmluvný výrobca čipov TSMC, ktorý má továrne v Spojených štátoch.
Nvidia, ktorá vyrába špičkové grafické procesory s umelou inteligenciou, tiež plánuje v nasledujúcich štyroch rokoch investovať stovky miliárd dolárov do výroby čipov a elektroniky v USA. Hovorca spoločnosti Nvidia sa k tejto správe odmietol vyjadriť.
„Najviac z toho budú profitovať veľké spoločnosti s bohatou hotovosťou, ktoré si môžu dovoliť stavať v Amerike. Ide o prežitie najväčších,“ povedal Brian Jacobsen, hlavný ekonóm investičnej poradenskej firmy Annex Wealth Management.
Americký Kongres v roku 2022 vytvoril program dotácií na výrobu a výskum polovodičov v hodnote 52,7 miliardy USD. Predchádzajúca administratíva exprezidenta Joea Bidena minulý rok presvedčila všetkých päť popredných firiem zaoberajúcich sa polovodičmi, aby v rámci tohto programu umiestnili továrne na čipy v USA.
Čipy vyrobené čínskymi spoločnosťami SMIC alebo Huawei pravdepodobne nebudú oslobodené od ciel, ale čipy od týchto spoločností boli väčšinou zabudované do zariadení montovaných v Číne.
Európska únia (EÚ) súhlasila s plošnou colnou sadzbou vo výške 15 % na prevažnú väčšinu exportu do USA vrátane čipov a liekov. Japonsko uviedlo, že USA súhlasili s tým, že mu neposkytnú horšiu colnú sadzbu na čipy ako iným krajinám.
