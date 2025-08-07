  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 7.8.2025Meniny má Štefánia
22°Bratislava

Taraba: Súčasná opozícia v predošlom období exportovala omnoho viac dreva

  • DNES - 10:38
  • Bratislava
Taraba: Súčasná opozícia v predošlom období exportovala omnoho viac dreva

V predošlom volebnom období sa zo Slovenska vyviezlo do zahraničia omnoho viac dreva ako v súčasnosti. Na starosti to vtedy mala súčasná opozícia.

Uviedol to na sociálnej sieti v reakcii na kritiku opozície minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (nominant SNS).

V rokoch 2021 - 2022, keď manažovali lesy Hlinova SaS a Budajovci, boli zo Slovenska vyvezené štyri milióny kubických metrov (m3) dreva. Hlavnými odberateľmi boli štáty Rumunsko, Poľsko, Čína, Taliansko. Len aby sa nezabudlo, kto tu vykrikuje,“ uviedol Taraba.

Výrub, z ktorého robia títo podvodníci tlačové konferencie a kauzu, mal objem asi 3000 m3 a drevo si firma predávala sama, pretože národný park si pre rýchlosť objednal službu výrubu a nie predaj dreva. Takto je realizovaných v národných parkoch iba 0,5 % výrubu a išlo o jednorazovú vec. Národné parky, naopak, dostávajú pokuty z okresných úradov, že ťažia málo, a preto si zazmluvnili v TANAP-e na jeden výrub firmu na ťažbu tzv. na peň,“ spresnil envirominister.

Podľa opozičného poslanca Alojza Hlinu zo strany Sloboda a solidarita (SaS) pod vedením ministra Tarabu národné parky v SR pomaly zanikajú. „Najnovší príklad je súťaž v TANAP-e, najkrajšom a najcennejšom národnom parku, kde bola vyhlásená súťaž bez toho, aby sa objavila vo vestníku. Všetko bolo pripravené tak, aby sa obišlo platné nariadenie. Drevo, ktoré malo ostať v blízkosti lesa, obišlo miestnych spracovateľov, lebo víťaz ponúkol nižšiu cenu a vďaka tomu zvíťazil,“ vyhlásil tento týždeň Hlina.

Podvodníci, čo rozkrádali štát na neplatení faktúr, na zamestnávaní 600 dohodárov, na fiktívnych poistkách, to všetko rieši dnes už polícia a ako aj Hlina hovorí, nakupovali predražené autá, mali zazmluvnených len päť lokálnych píl. My ich máme zazmluvnených k dnešnému dňu 24 a ďalších šesť je v procese zazmluvnenia. Nikdy nemalo toľko lokálnych spracovateľov dreva zmluvy ako pod naším vedením,“ zdôraznil na adresu súčasnej opozície Taraba.

Budúci týždeň oznámim ďalšie príšerné poznatky, čo sa mi dostávajú vďaka tejto ‚kauze‘ na stôl a veľmi rád ich ľuďom zverejním, aby bolo jasné, kde sa nachádzame dnes a kde sme boli. Kto to tu vlastne vykrikuje,“ dodal.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Trump plánuje clo 100 % na dovoz čipov, niektoré firmy budú oslobodené

Trump plánuje clo 100 % na dovoz čipov, niektoré firmy budú oslobodené

DNES - 11:02Ekonomické

Spojené štáty zavedú clo vo výške približne 100 % na dovoz polovodičov.

Takáč: Analýza čerpania eurofondov je nástrojom na zabránenie ich prepadnutia

Takáč: Analýza čerpania eurofondov je nástrojom na zabránenie ich prepadnutia

DNES - 10:23Ekonomické

Minister pôdohospodárstva reagoval na vyjadrenie poslankyne Národnej rady SR Veroniky Remišovej.

Trump kvôli ruskej rope uvalil na Indiu dodatočné 25-percentné clo

Trump kvôli ruskej rope uvalil na Indiu dodatočné 25-percentné clo

VČERA - 16:52Ekonomické

Príslušné výkonné nariadenie podpísal prezident Donald Trump.

S málo vyťaženými poštami sa budú rušiť aj P.O.BOXy v nich

S málo vyťaženými poštami sa budú rušiť aj P.O.BOXy v nich

VČERA - 15:56Ekonomické

Slovenská pošta pri rušení málo vyťažených pobočiek zruší aj poštové priečinky (P.O.BOX), ktoré sú na týchto poštách zriadené.

Vosveteit.sk
Čechom môžeme závidieť. Zatiaľ čo u nás sa vlaky „rozpadajú“, u susedov jazdí autonómny vlakČechom môžeme závidieť. Zatiaľ čo u nás sa vlaky „rozpadajú“, u susedov jazdí autonómny vlak
Rozhodne AI o spustení jadrovej vojny? Špičkoví experti prelomili mlčanieRozhodne AI o spustení jadrovej vojny? Špičkoví experti prelomili mlčanie
Vedci vypestovali mini-mozog, ktorý funguje ako ľudský. Reaguje, komunikuje a rastie ako skutočnýVedci vypestovali mini-mozog, ktorý funguje ako ľudský. Reaguje, komunikuje a rastie ako skutočný
FBI odhalila nový trik hackerov: Malvér ti doručia priamo do fyzickej schránky. Inšpirovali sa brushingomFBI odhalila nový trik hackerov: Malvér ti doručia priamo do fyzickej schránky. Inšpirovali sa brushingom
Týchto upozornení vo WhatsAppe sa nezľakni, ide o nové funkcie, ktoré ťa majú ochrániť pred podvodníkmiTýchto upozornení vo WhatsAppe sa nezľakni, ide o nové funkcie, ktoré ťa majú ochrániť pred podvodníkmi
Nové pravidlá EÚ ti môžu znepríjemniť život, ak používaš Android. Ten sa opäť zmeníNové pravidlá EÚ ti môžu znepríjemniť život, ak používaš Android. Ten sa opäť zmení
WhatsApp chystá novú funkciu, ktorá umožní písať ľuďom bez účtu. Takto to bude fungovaťWhatsApp chystá novú funkciu, ktorá umožní písať ľuďom bez účtu. Takto to bude fungovať
„Pozemský kryptonit“ je vzácny minerál, ktorý môže zachrániť Zem: Jeho ťažba však zdevastuje životné prostredie„Pozemský kryptonit“ je vzácny minerál, ktorý môže zachrániť Zem: Jeho ťažba však zdevastuje životné prostredie
Rusi ukázali, ako trénovať vojakov v 21. storočí. Stačí herný engine a trochu fantázieRusi ukázali, ako trénovať vojakov v 21. storočí. Stačí herný engine a trochu fantázie
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP