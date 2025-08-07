Taraba: Súčasná opozícia v predošlom období exportovala omnoho viac dreva
- DNES - 10:38
- Bratislava
V predošlom volebnom období sa zo Slovenska vyviezlo do zahraničia omnoho viac dreva ako v súčasnosti. Na starosti to vtedy mala súčasná opozícia.
Uviedol to na sociálnej sieti v reakcii na kritiku opozície minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (nominant SNS).
„V rokoch 2021 - 2022, keď manažovali lesy Hlinova SaS a Budajovci, boli zo Slovenska vyvezené štyri milióny kubických metrov (m3) dreva. Hlavnými odberateľmi boli štáty Rumunsko, Poľsko, Čína, Taliansko. Len aby sa nezabudlo, kto tu vykrikuje,“ uviedol Taraba.
„Výrub, z ktorého robia títo podvodníci tlačové konferencie a kauzu, mal objem asi 3000 m3 a drevo si firma predávala sama, pretože národný park si pre rýchlosť objednal službu výrubu a nie predaj dreva. Takto je realizovaných v národných parkoch iba 0,5 % výrubu a išlo o jednorazovú vec. Národné parky, naopak, dostávajú pokuty z okresných úradov, že ťažia málo, a preto si zazmluvnili v TANAP-e na jeden výrub firmu na ťažbu tzv. na peň,“ spresnil envirominister.
Podľa opozičného poslanca Alojza Hlinu zo strany Sloboda a solidarita (SaS) pod vedením ministra Tarabu národné parky v SR pomaly zanikajú. „Najnovší príklad je súťaž v TANAP-e, najkrajšom a najcennejšom národnom parku, kde bola vyhlásená súťaž bez toho, aby sa objavila vo vestníku. Všetko bolo pripravené tak, aby sa obišlo platné nariadenie. Drevo, ktoré malo ostať v blízkosti lesa, obišlo miestnych spracovateľov, lebo víťaz ponúkol nižšiu cenu a vďaka tomu zvíťazil,“ vyhlásil tento týždeň Hlina.
„Podvodníci, čo rozkrádali štát na neplatení faktúr, na zamestnávaní 600 dohodárov, na fiktívnych poistkách, to všetko rieši dnes už polícia a ako aj Hlina hovorí, nakupovali predražené autá, mali zazmluvnených len päť lokálnych píl. My ich máme zazmluvnených k dnešnému dňu 24 a ďalších šesť je v procese zazmluvnenia. Nikdy nemalo toľko lokálnych spracovateľov dreva zmluvy ako pod naším vedením,“ zdôraznil na adresu súčasnej opozície Taraba.
„Budúci týždeň oznámim ďalšie príšerné poznatky, čo sa mi dostávajú vďaka tejto ‚kauze‘ na stôl a veľmi rád ich ľuďom zverejním, aby bolo jasné, kde sa nachádzame dnes a kde sme boli. Kto to tu vlastne vykrikuje,“ dodal.
