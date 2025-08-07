ÚBOK sa zaoberá prípadom zmiznutia novinára Pavla Rýpala
Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) sa zaoberá prípadom zmiznutia investigatívneho novinára Pavla Rýpala.
Pre TASR to potvrdil hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek. Podľa portálu Pluska.sk v Maďarsku prehovoril muž, ktorý má poznať detaily prípadu. Rýpal mal byť podľa neho zavraždený.
„V súčasnosti nie je možné poskytnúť bližšie informácie,“ uviedol hovorca policajného prezídia.
Pavol Rýpal bol investigatívny novinár. Nezvestný je od 22. apríla 2008. Sestra zmiznutého novinára v minulosti na sociálnej uviedla, že majú nové informácie. Novinár mal byť podľa nej zavraždený. V roku 2019 polícia informovala, že podozrenie o zavraždení novinára sa zatiaľ nepotvrdilo.
SaS: Šaško by mal byť pre tender na záchranky odvolaný z funkcie
Minister zdravotníctva Kamil Šaško by mal byť podľa opozičnej SaS v súvislosti s tendrom na záchranky odvolaný z funkcie.
Turistka sa napila vody z potoka, v Tatrách jej pomáhali záchranári
Turistka mala po vypití vody z potoka v Tatrách zdravotné ťažkosti.
Traktor zdemoloval časť rodinného domu
Traktor s vlečkou narazil do rodinného domu a následne sa prevrátil.
Horskí záchranári pomáhali vyčerpanému turistovi v Nízkych Tatrách
Horskí záchranári v stredu popoludní pomáhali 68-ročnému vyčerpanému slovenskému turistovi v Nízkych Tatrách.