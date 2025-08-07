  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 7.8.2025Meniny má Štefánia
22°Bratislava

ÚBOK sa zaoberá prípadom zmiznutia novinára Pavla Rýpala

  • DNES - 10:31
  • Bratislava
ÚBOK sa zaoberá prípadom zmiznutia novinára Pavla Rýpala

Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) sa zaoberá prípadom zmiznutia investigatívneho novinára Pavla Rýpala.

Pre TASR to potvrdil hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek. Podľa portálu Pluska.sk v Maďarsku prehovoril muž, ktorý má poznať detaily prípadu. Rýpal mal byť podľa neho zavraždený.

V súčasnosti nie je možné poskytnúť bližšie informácie,“ uviedol hovorca policajného prezídia.

Pavol Rýpal bol investigatívny novinár. Nezvestný je od 22. apríla 2008. Sestra zmiznutého novinára v minulosti na sociálnej uviedla, že majú nové informácie. Novinár mal byť podľa nej zavraždený. V roku 2019 polícia informovala, že podozrenie o zavraždení novinára sa zatiaľ nepotvrdilo.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
SaS: Šaško by mal byť pre tender na záchranky odvolaný z funkcie

SaS: Šaško by mal byť pre tender na záchranky odvolaný z funkcie

DNES - 11:08Domáce

Minister zdravotníctva Kamil Šaško by mal byť podľa opozičnej SaS v súvislosti s tendrom na záchranky odvolaný z funkcie.

Turistka sa napila vody z potoka, v Tatrách jej pomáhali záchranári

Turistka sa napila vody z potoka, v Tatrách jej pomáhali záchranári

DNES - 10:28Domáce

Turistka mala po vypití vody z potoka v Tatrách zdravotné ťažkosti.

Traktor zdemoloval časť rodinného domu

Traktor zdemoloval časť rodinného domu

DNES - 10:20Domáce

Traktor s vlečkou narazil do rodinného domu a následne sa prevrátil.

Horskí záchranári pomáhali vyčerpanému turistovi v Nízkych Tatrách

Horskí záchranári pomáhali vyčerpanému turistovi v Nízkych Tatrách

DNES - 9:26Domáce

Horskí záchranári v stredu popoludní pomáhali 68-ročnému vyčerpanému slovenskému turistovi v Nízkych Tatrách.

Vosveteit.sk
Čechom môžeme závidieť. Zatiaľ čo u nás sa vlaky „rozpadajú“, u susedov jazdí autonómny vlakČechom môžeme závidieť. Zatiaľ čo u nás sa vlaky „rozpadajú“, u susedov jazdí autonómny vlak
Rozhodne AI o spustení jadrovej vojny? Špičkoví experti prelomili mlčanieRozhodne AI o spustení jadrovej vojny? Špičkoví experti prelomili mlčanie
Vedci vypestovali mini-mozog, ktorý funguje ako ľudský. Reaguje, komunikuje a rastie ako skutočnýVedci vypestovali mini-mozog, ktorý funguje ako ľudský. Reaguje, komunikuje a rastie ako skutočný
FBI odhalila nový trik hackerov: Malvér ti doručia priamo do fyzickej schránky. Inšpirovali sa brushingomFBI odhalila nový trik hackerov: Malvér ti doručia priamo do fyzickej schránky. Inšpirovali sa brushingom
Týchto upozornení vo WhatsAppe sa nezľakni, ide o nové funkcie, ktoré ťa majú ochrániť pred podvodníkmiTýchto upozornení vo WhatsAppe sa nezľakni, ide o nové funkcie, ktoré ťa majú ochrániť pred podvodníkmi
Nové pravidlá EÚ ti môžu znepríjemniť život, ak používaš Android. Ten sa opäť zmeníNové pravidlá EÚ ti môžu znepríjemniť život, ak používaš Android. Ten sa opäť zmení
WhatsApp chystá novú funkciu, ktorá umožní písať ľuďom bez účtu. Takto to bude fungovaťWhatsApp chystá novú funkciu, ktorá umožní písať ľuďom bez účtu. Takto to bude fungovať
„Pozemský kryptonit“ je vzácny minerál, ktorý môže zachrániť Zem: Jeho ťažba však zdevastuje životné prostredie„Pozemský kryptonit“ je vzácny minerál, ktorý môže zachrániť Zem: Jeho ťažba však zdevastuje životné prostredie
Rusi ukázali, ako trénovať vojakov v 21. storočí. Stačí herný engine a trochu fantázieRusi ukázali, ako trénovať vojakov v 21. storočí. Stačí herný engine a trochu fantázie
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP