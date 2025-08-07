Z cisterien vlaku vychádzal dym, premávku na trati zastavili
- DNES - 10:24
- Budapešť
Z cisterien slovenských vlakov sa dymilo, premávku museli zastaviť.
Úrad civilnej ochrany (OKF) nariadil vo štvrtok ráno zastavenie železničnej dopravy v severomaďarskom Komárome po tom, čo železničiari na nákladnej stanici zistili, že z dvoch cisternových vagónov nákladného vlaku prichádzajúceho zo Slovenska sa dymí. S odvolaním sa na server telex.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Podľa štátnej železničnej spoločnosti MÁV výluka, ktorú nariadil OKF o 07.20 h, sa týka železničných spojov liniek Budapešť-Győr-Hegyeshalom a Székesfehérvár-Komárom.
Spoje vlakov InterCity, Railjet a EuroCity z Hegyeshalomu a Csorny premávajú len do Győru a z Budapešti len do Tatabánye. Medzi Tatabányou a Győrom zabezpečili prepravu cestujúcich autobusmi.
Zelenskyj vyzval na stretnutie s Putinom v záujme ukončenia vojny
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok opätovne vyzval na uskutočnenie osobného stretnutia medzi ním a prezidentom Ruska Vladimirom Putinom s cieľom ukončiť vojnu na Ukrajine.
Putin s Trumpom sa stretnú v najbližších dňoch, potvrdil Kremeľ
Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump sa v najbližších dňoch osobne stretnú. Oznámil to vo štvrtok bez spresnenia miesta schôdzky poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov.
USA nariadili diplomatom lobovať proti Aktu EÚ o digitálnych službách
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa údajne nariadila svojim diplomatom v Európe, aby spustili lobistickú kampaň proti Nariadeniu Európskej únie o digitálnych službách.
Tretí najteplejší júl ukončil sériu rekordov, extrémy počasia však pokračujú
Predošlý mesiac bol celosvetovo tretím najteplejším júlom v histórií meraní, oznámil vo štvrtok program Služby Európskej únie pre sledovanie klímy Copernicus.