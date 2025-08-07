  • Články
Štvrtok, 7.8.2025Meniny má Štefánia
Z cisterien vlaku vychádzal dym, premávku na trati zastavili

  • DNES - 10:24
  • Budapešť
Z cisterien slovenských vlakov sa dymilo, premávku museli zastaviť.

Úrad civilnej ochrany (OKF) nariadil vo štvrtok ráno zastavenie železničnej dopravy v severomaďarskom Komárome po tom, čo železničiari na nákladnej stanici zistili, že z dvoch cisternových vagónov nákladného vlaku prichádzajúceho zo Slovenska sa dymí. S odvolaním sa na server telex.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Podľa štátnej železničnej spoločnosti MÁV výluka, ktorú nariadil OKF o 07.20 h, sa týka železničných spojov liniek Budapešť-Győr-Hegyeshalom a Székesfehérvár-Komárom.

Spoje vlakov InterCity, Railjet a EuroCity z Hegyeshalomu a Csorny premávajú len do Győru a z Budapešti len do Tatabánye. Medzi Tatabányou a Győrom zabezpečili prepravu cestujúcich autobusmi.

Zdroj: Info.sk, TASR
