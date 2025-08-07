  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 7.8.2025Meniny má Štefánia
22°Bratislava

Takáč: Analýza čerpania eurofondov je nástrojom na zabránenie ich prepadnutia

  • DNES - 10:23
  • Bratislava
Takáč: Analýza čerpania eurofondov je nástrojom na zabránenie ich prepadnutia

Minister pôdohospodárstva reagoval na vyjadrenie poslankyne Národnej rady SR Veroniky Remišovej.

Zaradenie finančných nástrojov do programu si vyžaduje odborné finančné analýzy a dôkladné zhodnotenie sektora v prípade čerpania eurofondov. Ide o špecializovanú oblasť, pri ktorej Európska komisia štandardne preferuje nezávislé posúdenie prostredia externými expertmi. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) tak reagoval na vyjadrenie poslankyne Národnej rady SR Veroniky Remišovej (hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ), že si rezort najal súkromnú konzultačnú firmu na analýzu hodnotenia súčasného stavu čerpania eurofondov.

Ak by si poslankyňa bola vedomá, že cieľom zavedenia finančných nástrojov je zabrániť prepadnutiu prostriedkov z PRV SR (pracovnej skupiny pre prípravu) 2014 až 2022 v dôsledku nečinnosti vlád, ktorých bola súčasťou, nemohla by kritizovať opatrenia, ktoré tento stav naprávajú,“ uviedol Takáč.

Remišová v stredu (6. 8.) kritizovala rezort pôdohospodárstva a rozvoja vidieka za to, že analýza na zhodnotenie stavu čerpania eurofondov je zbytočná a nedáva žiadny zmysel, keďže Takáč už nemá veľa času do konca roka na vyčerpanie eurofondov. Rovnako poukázala aj na to, že hlavnou činnosťou súkromnej konzultačnej firmy sú strategické dokumenty rozvoja dopravy na národnej úrovni.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Trump plánuje clo 100 % na dovoz čipov, niektoré firmy budú oslobodené

Trump plánuje clo 100 % na dovoz čipov, niektoré firmy budú oslobodené

DNES - 11:02Ekonomické

Spojené štáty zavedú clo vo výške približne 100 % na dovoz polovodičov.

Taraba: Súčasná opozícia v predošlom období exportovala omnoho viac dreva

Taraba: Súčasná opozícia v predošlom období exportovala omnoho viac dreva

DNES - 10:38Ekonomické

V predošlom volebnom období sa zo Slovenska vyviezlo do zahraničia omnoho viac dreva ako v súčasnosti. Na starosti to vtedy mala súčasná opozícia, tvrdí Tomáš Taraba.

Trump kvôli ruskej rope uvalil na Indiu dodatočné 25-percentné clo

Trump kvôli ruskej rope uvalil na Indiu dodatočné 25-percentné clo

VČERA - 16:52Ekonomické

Príslušné výkonné nariadenie podpísal prezident Donald Trump.

S málo vyťaženými poštami sa budú rušiť aj P.O.BOXy v nich

S málo vyťaženými poštami sa budú rušiť aj P.O.BOXy v nich

VČERA - 15:56Ekonomické

Slovenská pošta pri rušení málo vyťažených pobočiek zruší aj poštové priečinky (P.O.BOX), ktoré sú na týchto poštách zriadené.

Vosveteit.sk
Čechom môžeme závidieť. Zatiaľ čo u nás sa vlaky „rozpadajú“, u susedov jazdí autonómny vlakČechom môžeme závidieť. Zatiaľ čo u nás sa vlaky „rozpadajú“, u susedov jazdí autonómny vlak
Rozhodne AI o spustení jadrovej vojny? Špičkoví experti prelomili mlčanieRozhodne AI o spustení jadrovej vojny? Špičkoví experti prelomili mlčanie
Vedci vypestovali mini-mozog, ktorý funguje ako ľudský. Reaguje, komunikuje a rastie ako skutočnýVedci vypestovali mini-mozog, ktorý funguje ako ľudský. Reaguje, komunikuje a rastie ako skutočný
FBI odhalila nový trik hackerov: Malvér ti doručia priamo do fyzickej schránky. Inšpirovali sa brushingomFBI odhalila nový trik hackerov: Malvér ti doručia priamo do fyzickej schránky. Inšpirovali sa brushingom
Týchto upozornení vo WhatsAppe sa nezľakni, ide o nové funkcie, ktoré ťa majú ochrániť pred podvodníkmiTýchto upozornení vo WhatsAppe sa nezľakni, ide o nové funkcie, ktoré ťa majú ochrániť pred podvodníkmi
Nové pravidlá EÚ ti môžu znepríjemniť život, ak používaš Android. Ten sa opäť zmeníNové pravidlá EÚ ti môžu znepríjemniť život, ak používaš Android. Ten sa opäť zmení
WhatsApp chystá novú funkciu, ktorá umožní písať ľuďom bez účtu. Takto to bude fungovaťWhatsApp chystá novú funkciu, ktorá umožní písať ľuďom bez účtu. Takto to bude fungovať
„Pozemský kryptonit“ je vzácny minerál, ktorý môže zachrániť Zem: Jeho ťažba však zdevastuje životné prostredie„Pozemský kryptonit“ je vzácny minerál, ktorý môže zachrániť Zem: Jeho ťažba však zdevastuje životné prostredie
Rusi ukázali, ako trénovať vojakov v 21. storočí. Stačí herný engine a trochu fantázieRusi ukázali, ako trénovať vojakov v 21. storočí. Stačí herný engine a trochu fantázie
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP