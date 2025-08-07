Takáč: Analýza čerpania eurofondov je nástrojom na zabránenie ich prepadnutia
- DNES - 10:23
- Bratislava
Minister pôdohospodárstva reagoval na vyjadrenie poslankyne Národnej rady SR Veroniky Remišovej.
Zaradenie finančných nástrojov do programu si vyžaduje odborné finančné analýzy a dôkladné zhodnotenie sektora v prípade čerpania eurofondov. Ide o špecializovanú oblasť, pri ktorej Európska komisia štandardne preferuje nezávislé posúdenie prostredia externými expertmi. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) tak reagoval na vyjadrenie poslankyne Národnej rady SR Veroniky Remišovej (hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ), že si rezort najal súkromnú konzultačnú firmu na analýzu hodnotenia súčasného stavu čerpania eurofondov.
„Ak by si poslankyňa bola vedomá, že cieľom zavedenia finančných nástrojov je zabrániť prepadnutiu prostriedkov z PRV SR (pracovnej skupiny pre prípravu) 2014 až 2022 v dôsledku nečinnosti vlád, ktorých bola súčasťou, nemohla by kritizovať opatrenia, ktoré tento stav naprávajú,“ uviedol Takáč.
Remišová v stredu (6. 8.) kritizovala rezort pôdohospodárstva a rozvoja vidieka za to, že analýza na zhodnotenie stavu čerpania eurofondov je zbytočná a nedáva žiadny zmysel, keďže Takáč už nemá veľa času do konca roka na vyčerpanie eurofondov. Rovnako poukázala aj na to, že hlavnou činnosťou súkromnej konzultačnej firmy sú strategické dokumenty rozvoja dopravy na národnej úrovni.
Trump plánuje clo 100 % na dovoz čipov, niektoré firmy budú oslobodené
Spojené štáty zavedú clo vo výške približne 100 % na dovoz polovodičov.
Taraba: Súčasná opozícia v predošlom období exportovala omnoho viac dreva
V predošlom volebnom období sa zo Slovenska vyviezlo do zahraničia omnoho viac dreva ako v súčasnosti. Na starosti to vtedy mala súčasná opozícia, tvrdí Tomáš Taraba.
Trump kvôli ruskej rope uvalil na Indiu dodatočné 25-percentné clo
Príslušné výkonné nariadenie podpísal prezident Donald Trump.
S málo vyťaženými poštami sa budú rušiť aj P.O.BOXy v nich
Slovenská pošta pri rušení málo vyťažených pobočiek zruší aj poštové priečinky (P.O.BOX), ktoré sú na týchto poštách zriadené.