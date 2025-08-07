Traktor zdemoloval časť rodinného domu
Traktor s vlečkou narazil do rodinného domu a následne sa prevrátil.
Časť neobývaného rodinného domu zdemoloval v utorok (5. 8.) traktor v obci Veľké Uherce v okrese Partizánske. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne na sociálnej sieti.
Traktor s vlečkou narazil do rodinného domu a následne sa prevrátil. V dôsledku nárazu bol poškodený predný obvodový múr neobývaného rodinného domu. Vodič utrpel menšie zranenia, z prevráteného traktora sa dymilo.
Príslušníci Hasičského a záchranného zboru z Partizánskeho zabezpečili miesto udalosti a vodičovi poskytli predlekársku pomoc. Súčasne ochladzovali motor traktora, ktorý priebežne monitorovali termovíznou kamerou. Následne prostredníctvom sorpčných rohoží zachytili unikajúce prevádzkové kvapaliny.
SaS: Šaško by mal byť pre tender na záchranky odvolaný z funkcie
Minister zdravotníctva Kamil Šaško by mal byť podľa opozičnej SaS v súvislosti s tendrom na záchranky odvolaný z funkcie.
ÚBOK sa zaoberá prípadom zmiznutia novinára Pavla Rýpala
Úrad boja proti organizovanej kriminalite sa zaoberá prípadom zmiznutia investigatívneho novinára Pavla Rýpala.
Turistka sa napila vody z potoka, v Tatrách jej pomáhali záchranári
Turistka mala po vypití vody z potoka v Tatrách zdravotné ťažkosti.
Horskí záchranári pomáhali vyčerpanému turistovi v Nízkych Tatrách
Horskí záchranári v stredu popoludní pomáhali 68-ročnému vyčerpanému slovenskému turistovi v Nízkych Tatrách.