  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 7.8.2025Meniny má Štefánia
11°Bratislava

Horskí záchranári pomáhali vyčerpanému turistovi v Nízkych Tatrách

  • DNES - 9:26
  • Demänovská Dolina
Horskí záchranári pomáhali vyčerpanému turistovi v Nízkych Tatrách

Horskí záchranári v stredu (6. 8.) popoludní pomáhali 68-ročnému vyčerpanému slovenskému turistovi v Nízkych Tatrách. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojom webe.

Turista sa nachádzal na žlto značenom turistickom chodníku medzi Ostredkom a Demänovskou jaskyňou Slobody. „Po celodennej túre pociťoval celkovú slabosť a nebol schopný zostup dokončiť. Na pomoc mu odišli záchranári z Oblastného strediska HZS Nízke Tatry. Po vyšetrení a poskytnutí zdravotnej starostlivosti muža na nosidlách transportovali k hotelu, kde bol ubytovaný,“ spresnili z HZS.

Dodali, že keďže si jeho stav nevyžadoval ďalšiu zdravotnú starostlivosť, zostal v mieste ubytovania a záchranári sa vrátili na základňu.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Obec varuje pred výskytom medveďa. Stratil plachosť

Obec varuje pred výskytom medveďa. Stratil plachosť

VČERA - 21:21Domáce

Pri obci sa pohybuje medveď, ktorý stratil plachosť.

Vážna nehoda dvoch áut: Na miesto vyslali vrtuľník

Vážna nehoda dvoch áut: Na miesto vyslali vrtuľník

VČERA - 20:28Domáce

Všetky záchranné zložky zasahujú pri vážnej dopravnej nehode.

SHMÚ varuje: V týchto lokalitách sa môže objaviť mráz

SHMÚ varuje: V týchto lokalitách sa môže objaviť mráz

VČERA - 19:29Domáce

V noci sa môže vo viacerých okresoch vyskytnúť prízemný mráz.

SKSaPA: Tender na záchranky vzbudzuje podozrenia z nedostatočnej transparentnosti

SKSaPA: Tender na záchranky vzbudzuje podozrenia z nedostatočnej transparentnosti

VČERA - 18:24Domáce

Súčasný tender na záchranky vzbudzuje podľa Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek podozrenia z nedostatočnej transparentnosti a môže negatívne ovplyvniť kvalitu a dostupnosť záchrannej zdravotnej služby.

Vosveteit.sk
FBI odhalila nový trik hackerov: Malvér ti doručia priamo do fyzickej schránky. Inšpirovali sa brushingomFBI odhalila nový trik hackerov: Malvér ti doručia priamo do fyzickej schránky. Inšpirovali sa brushingom
Týchto upozornení vo WhatsAppe sa nezľakni, ide o nové funkcie, ktoré ťa majú ochrániť pred podvodníkmiTýchto upozornení vo WhatsAppe sa nezľakni, ide o nové funkcie, ktoré ťa majú ochrániť pred podvodníkmi
Nové pravidlá EÚ ti môžu znepríjemniť život, ak používaš Android. Ten sa opäť zmeníNové pravidlá EÚ ti môžu znepríjemniť život, ak používaš Android. Ten sa opäť zmení
WhatsApp chystá novú funkciu, ktorá umožní písať ľuďom bez účtu. Takto to bude fungovaťWhatsApp chystá novú funkciu, ktorá umožní písať ľuďom bez účtu. Takto to bude fungovať
„Pozemský kryptonit“ je vzácny minerál, ktorý môže zachrániť Zem: Jeho ťažba však zdevastuje životné prostredie„Pozemský kryptonit“ je vzácny minerál, ktorý môže zachrániť Zem: Jeho ťažba však zdevastuje životné prostredie
Rusi ukázali, ako trénovať vojakov v 21. storočí. Stačí herný engine a trochu fantázieRusi ukázali, ako trénovať vojakov v 21. storočí. Stačí herný engine a trochu fantázie
Zrada v srdci ruskej flotily? Kyjev sa dostal k tajným dokumentom novej ponorky Borej-AZrada v srdci ruskej flotily? Kyjev sa dostal k tajným dokumentom novej ponorky Borej-A
Prehliadače Chrome na Androide dostanú bezpečnostnú funkciu, ktorá dlho chýbala. Pre tvoje súkromie je nenahraditeľnáPrehliadače Chrome na Androide dostanú bezpečnostnú funkciu, ktorá dlho chýbala. Pre tvoje súkromie je nenahraditeľná
Aktualizuj si Android smartfón čím skôr! Google opravil slabiny, ktoré hackeri stále aktívne zneužívajúAktualizuj si Android smartfón čím skôr! Google opravil slabiny, ktoré hackeri stále aktívne zneužívajú
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP