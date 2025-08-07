Horskí záchranári pomáhali vyčerpanému turistovi v Nízkych Tatrách
Horskí záchranári v stredu (6. 8.) popoludní pomáhali 68-ročnému vyčerpanému slovenskému turistovi v Nízkych Tatrách. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojom webe.
Turista sa nachádzal na žlto značenom turistickom chodníku medzi Ostredkom a Demänovskou jaskyňou Slobody. „Po celodennej túre pociťoval celkovú slabosť a nebol schopný zostup dokončiť. Na pomoc mu odišli záchranári z Oblastného strediska HZS Nízke Tatry. Po vyšetrení a poskytnutí zdravotnej starostlivosti muža na nosidlách transportovali k hotelu, kde bol ubytovaný,“ spresnili z HZS.
Dodali, že keďže si jeho stav nevyžadoval ďalšiu zdravotnú starostlivosť, zostal v mieste ubytovania a záchranári sa vrátili na základňu.
Obec varuje pred výskytom medveďa. Stratil plachosť
Pri obci sa pohybuje medveď, ktorý stratil plachosť.
Vážna nehoda dvoch áut: Na miesto vyslali vrtuľník
Všetky záchranné zložky zasahujú pri vážnej dopravnej nehode.
SHMÚ varuje: V týchto lokalitách sa môže objaviť mráz
V noci sa môže vo viacerých okresoch vyskytnúť prízemný mráz.
SKSaPA: Tender na záchranky vzbudzuje podozrenia z nedostatočnej transparentnosti
Súčasný tender na záchranky vzbudzuje podľa Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek podozrenia z nedostatočnej transparentnosti a môže negatívne ovplyvniť kvalitu a dostupnosť záchrannej zdravotnej služby.