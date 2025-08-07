  • Články
Štvrtok, 7.8.2025Meniny má Štefánia
USA nariadili diplomatom lobovať proti Aktu EÚ o digitálnych službách

  • DNES - 9:03
  • Washington
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa údajne nariadila svojim diplomatom v Európe, aby spustili lobistickú kampaň proti Nariadeniu Európskej únie o digitálnych službách (DSA).

Spojené štáty tvrdia, že tento právny predpis obmedzuje slobodu prejavu a kladie finančné nároky na americké technologické spoločnosti. Vyplýva to z interného dokumentu, do ktorého vo štvrtok nahliadla agentúra Reuters, píše TASR.

V liste zo 4. augusta, ktorý podpísal minister zahraničných vecí Marco Rubio, sa uvádza, že EÚ zavádza „neprimerané“ obmedzenia slobody prejavu, pričom spomínané nariadenie ich ešte viac sprísňuje.

DSA je významnou únijnou legislatívou, ktorá má za cieľ spraviť online prostredie bezpečnejším a spravodlivejším. Ukladá technologickým gigantom väčšiu zodpovednosť za odstraňovanie nelegálneho obsahu, ako sú nenávistné prejavy či materiály týkajúce sa sexuálneho zneužívania detí, pripomína Reuters.

Trump si boj proti cenzúre – najmä proti tomu, čo považuje za potláčanie konzervatívnych hlasov na internete – stanovil za poprednú tému svojej administratívy. Najvyšší americkí predstavitelia, vrátane viceprezidenta J. D. Vancea, sa zamerali na európske nariadenia a predstaviteľov, ktorých obvinili z „cenzúry“ Američanov. Európska únia tieto tvrdenia odmieta.

Agentúra Reuters ďalej píše, že dokument obsahuje konkrétne odporúčania pre amerických diplomatov na veľvyslanectvách USA v Európe o tom, ako by sa malo nariadenie EÚ upraviť. Patrí medzi ne napríklad zúženie definície „nelegálneho obsahu“ a zmiernenie pokút za nedodržiavanie pravidiel. Tiež kritizuje Kódex správania v oblasti dezinformácií, ktorý považuje za príliš rozsiahly a zasahujúci do slobody prejavu.

Zastúpenia by sa mali zamerať na budovanie podpory hostiteľskej vlády a ďalších zainteresovaných strán s cieľom zrušiť a/alebo zmeniť a doplniť DSA alebo súvisiace právne predpisy EÚ alebo vnútroštátne právne predpisy obmedzujúce slobodu prejavu na internete,“ uvádza sa v liste.

Spojené štáty zároveň vyzývajú diplomatov, aby monitorovali a hlásili prípady cenzúry, najmä ak sa týkajú amerických občanov či firiem.

Európska únia však obvinenia odmieta a tvrdí, že legislatíva je navrhnutá na ochranu digitálnych trhov a nie je namierená proti americkým technologickým spoločnostiam. Rovnako nie je súčasťou aktuálnych obchodných rokovaní medzi EÚ a USA.

Zdroj: Info.sk, TASR
