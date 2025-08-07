  • Články
Tretí najteplejší júl ukončil sériu rekordov, extrémy počasia však pokračujú

  • DNES - 8:27
  • Paríž
Predošlý mesiac bol celosvetovo tretím najteplejším júlom v histórií meraní, oznámil vo štvrtok program Služby Európskej únie pre sledovanie klímy Copernicus (C3S).

Mnohé časti sveta naďalej vzdorovali ničivým dopadom klimatickej zmeny, informuje TASR podľa správ agentúr AFP a DPA.

Silné dažde spôsobili rozsiahle záplavy v Pakistane a severnej Číne. Kanada, Škótsko a Grécko zas zápasili s lesnými požiarmi, ktoré zintenzívnilo pretrvávajúce sucho. Viaceré krajiny v Ázii a Škandinávii zaznamenali nové júlové teplotné rekordy.

Dva roky po najhorúcejšom júli v histórii sa séria globálnych teplotných rekordov skončila,“ uviedol riaditeľ C3S Carlo Buontempo. „To však neznamená, že sa klimatická zmena zastavila. Naďalej sme svedkami dôsledkov otepľujúceho sa sveta,“ podotkol.

Priemerná celosvetová teplota v júli dosiahla 16,68 stupňa Celzia, čo je o 1,25 stupňa viac než v predindustriálnom období (1850 – 1900). Ide o mierny pokles v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma rokmi, keď teploty prekročili hranicu 1,5 stupňa Celzia.

Podľa odborníkov však aj tento rozdiel stačí na to, aby extrémne prejavy počasia boli ničivejšie a smrteľnejšie. Vlna horúčav v Perzskom zálive, Iraku a po prvýkrát aj v Turecku priniesla teploty presahujúce 50 stupňov Celzia. V Číne a Pakistane si prívalové dažde vyžiadali stovky obetí. V Španielsku zomrelo podľa verejného inštitútu v dôsledku horúčav viac než tisíc ľudí.

Hlavným zdrojom emisií, ktoré ženú globálne teploty nahor, je spaľovanie ropy, uhlia a zemného plynu. „Pokiaľ rýchlo nezastabilizujeme koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére, nemali by sme očakávať len nové teplotné rekordy, ale aj zhoršovanie ich dopadov,“ varoval Buontempo.

Hoci bol júl na niektorých miestach miernejší ako v predchádzajúcich rokoch, podľa AFP zaznamenalo najmenej 11 krajín najteplejší júl za posledných minimálne 50 rokov. Medzi nimi sú Čína, Japonsko, Severná Kórea, Tadžikistan, Bhután, Brunej či Malajzia.

Zdroj: Info.sk, TASR
