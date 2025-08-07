  • Články
Trumpova administratíva zrušila Bidenov súhlas s veľkou veternou farmou v Idahu

Americké ministerstvo vnútra oznámilo, že ruší projekt Lava Ridge, ktorý mal potenciál stať sa jednou z najväčších veterných elektrární na pevnine v USA.

Administratíva demokratického exprezidenta Joea Bidena tento projekt schválila počas posledných týždňov svojej vlády.

Ako vo štvrtok informovali agentúra AP a televízia Fox News, projekt Lava Ridge, ktorý v decembri 2024 schválil Úrad pre správu pôdy pod vedením Bidenovej administratívy, mal mať výkon 1000 megawattov a zahŕňať až 231 veterných turbín na ploche približne 23.200 hektárov v južnom Idahu.

Podľa ministerstva vnútra však administratíva Donalda Trumpa pri revízii projektu našla „zásadné právne nedostatky“ v procese schvaľovania, vrátane ignorovania zákonom stanovených kritérií.

Pod odvážnym vedením prezidenta Donalda Trumpa ministerstvo zastavuje chybnú a nespoľahlivú energetiku a dáva na prvé miesto amerických občanov,“ uviedol minister vnútra Doug Burgum.

Zvrátením neuváženého schválenia projektu Lava Ridge chránime desaťtisíce akrov pôdy pred škodlivou politikou a zároveň bránime záujmy vidieckych komunít v Idahu,“ dodal minister.

Toto rozhodnutie nadväzuje na Trumpov výkonný príkaz z prvého dňa jeho funkčného obdobia, ktorým vyhlásil dočasné moratórium na kontroverzný projekt a nariadil jeho nové preskúmanie.

Guvernér štátu Idaho Brad Little vydal následne príkaz, aby štátne agentúry dodržiavali Trumpov zákaz projektu Lava Ridge a ďalších prenájmov na veternú energiu.

Generálny prokurátor Idaha Raul Labrador tvrdí, že Bidenova administratíva riadne nepreskúmala riziká pre nízko letiace lietadlá, keďže pravidlá Federálneho úradu pre letectvo vyžadujú hodnotenie akýchkoľvek stavieb vyšších než 61 metrov. Uviedol tiež, že väčšina elektriny z projektu by bola určená pre Kaliforniu, nie pre Idaho.

Kongresman Mike Simpson zase kritizoval nedostatok konzultácií so zainteresovanými stranami, najmä pokiaľ ide o historickú lokalitu Minidoka, pasenie dobytka či hasenie prípadných požiarov.

Ministerstvo vnútra v tlačovej správe uviedlo, že „vracia zdravý rozum do americkej energetickej politiky“ a nebude viac „uprednostňovať nespoľahlivé zdroje energie, ktoré poškodzujú vidiecke komunity, živobytie a krajinu“.

Jason Grumet, generálny riaditeľ Americkej asociácie pre čistú energiu, ktorá zastupuje odvetvie obnoviteľných zdrojov energie, označil rozhodnutie Trumpovej administratívy za obštrukciu, ktorá „zbytočne poškodí najrýchlejšie rastúce zdroje elektrickej energie.“

Energia vetra na pevnine je jedným z najlacnejších zdrojov výroby elektriny. Výstavba a prevádzka nových veterných elektrární je v priemere lacnejšia ako výstavba nových elektrární na zemný plyn vo väčšine regiónov Spojených štátov, a to aj bez daňových úľav.

Trumpova administratíva a republikáni v Kongrese však označili veterné a solárne projekty za drahé a nespoľahlivé, pričom podnikli kroky na podporu spaľovania fosílnych palív, ktoré nebezpečne otepľuje planétu.

Obnoviteľné zdroje energie, ako sú vietor a slnko, poskytujú prerušované dodávky elektriny – iba vtedy, keď fúka vietor alebo svieti slnko.

Stále častejšie sa však takéto projekty kombinujú s batériovými úložiskami, ktoré ukladajú energiu, keď je jej nadbytok (napr. počas slnečného dňa), a uvoľňujú ju v čase, keď slnko nesvieti alebo vietor nefúka. Tým sa obnoviteľné zdroje stávajú spoľahlivejšou náhradou za fosílne palivá.

Zdroj: Info.sk, TASR
