Hnutie STAN ocenilo, že Decroix priznala chybu, žiada zverejnenie auditu
- DNES - 6:13
- Praha
Vedenie českého koaličného hnutia Starostovia a nezávislí (STAN) považuje za dôležité, aby ministerstvo spravodlivosti bezodkladne zverejnilo audit k bitcoinovej kauze.
Uviedlo to po stredajšom mimoriadnom online mítingu so šéfkou rezortu Evou Decroix. Predsedníctvo hnutia ocenilo, že pripustila chybu v komunikácii týkajúcu sa bývalého koordinátora Davida Uhlířa. Decroix sa chystá všetko opäť vysvetliť v piatok, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Oceňujeme, že pripustila chybu v komunikácii angažmánu a ukončenia spolupráce s koordinátorom Uhlířom. Prijala za ňu zodpovednosť a sľúbila to v piatok napraviť zvolaním tlačovej konferencie, kde verejnosti jasne vysvetlí okolnosti pôsobenia pána Uhlířa na ministerstve spravodlivosti aj okolnosti spolupráce s ním tak, ako sa to pokúsila vysvetliť nám,“ uviedlo vedenie STAN.
To, že od Uhlířa nepožadovala vypracovať záverečnú správu, Decroix hnutiu odôvodnila údajne tým, že by bola duplicitná s auditom, ktorý už pripravuje externá firma.
„Vzhľadom na absenciu správy koordinátora považujeme za dôležité, aby bol audit zverejnený bezodkladne a v úplnosti, hneď ako budú vypracované ďalšie časti auditu, celý potom do 31. augusta,“ dodali Starostovia.
Šéfka rezortu spravodlivosti okomentovala svoju účasť na mítingu ako pokojnú, otvorenú a s pozitívnym záverom. Tlačovú konferenciu chce zorganizovať, keď sa vráti z dovolenky. Zdôraznila, že nemá čo skrývať. „Od začiatku svojho pôsobenia na ministerstve komunikujem otvorene, za svojimi krokmi si stojím a som pripravená za ne niesť plnú politickú zodpovednosť,“ dodala Decroix.
Bitcoinová kauza v Česku vypukla koncom mája, keď sa v médiách objavili informácie, že ministerstvo spravodlivosti pod vedením vtedajšieho ministra Pavla Blažka dostalo ako dar kryptomenu v hodnote takmer miliardy korún od v minulosti odsúdeného kriminálnika. Blažek pre kauzu vo funkcii skončil a jeho nástupkyňa Decroix sa zaviazala kauzu transparentne prešetriť.
Jedným z krokov bolo zriadenie funkcie koordinátora, ktorý však koncom júla predčasne skončil a v utorok uviedol, že nevypracuje správu, na ktorej sa pôvodne s rezortom dohodol. Niektorí členovia hnutia STAN hovorili o konci ministerky, prípadne o konci Starostov vo vláde. Na základe aktuálneho vyjadrenia vedenia hnutia sa však tento scenár zrejme nenaplní.
Deti v tábore niekto otrávil, polícia zadržala dôchodcu
Osem detí podrobili vyšetreniu v nemocnici.
Trumpova administratíva zrušila Bidenov súhlas s veľkou veternou farmou v Idahu
Americké ministerstvo vnútra oznámilo, že ruší projekt Lava Ridge, ktorý mal potenciál stať sa jednou z najväčších veterných elektrární na pevnine v USA.
Trump hovorí o „veľkej šanci“ na schôdzku s Putinom
Prezident USA Donald Trump v stredu oznámil, že existuje vysoká pravdepodobnosť jeho skorého stretnutia s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
Trump má v úmysle stretnúť sa s Putinom už na budúci týždeň
Americký prezident Donald Trump má v úmysle osobne sa stretnúť so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putin.