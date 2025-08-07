  • Články
Hnutie STAN ocenilo, že Decroix priznala chybu, žiada zverejnenie auditu

  • DNES - 6:13
  • Praha
Hnutie STAN ocenilo, že Decroix priznala chybu, žiada zverejnenie auditu

Vedenie českého koaličného hnutia Starostovia a nezávislí (STAN) považuje za dôležité, aby ministerstvo spravodlivosti bezodkladne zverejnilo audit k bitcoinovej kauze.

Uviedlo to po stredajšom mimoriadnom online mítingu so šéfkou rezortu Evou Decroix. Predsedníctvo hnutia ocenilo, že pripustila chybu v komunikácii týkajúcu sa bývalého koordinátora Davida Uhlířa. Decroix sa chystá všetko opäť vysvetliť v piatok, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Oceňujeme, že pripustila chybu v komunikácii angažmánu a ukončenia spolupráce s koordinátorom Uhlířom. Prijala za ňu zodpovednosť a sľúbila to v piatok napraviť zvolaním tlačovej konferencie, kde verejnosti jasne vysvetlí okolnosti pôsobenia pána Uhlířa na ministerstve spravodlivosti aj okolnosti spolupráce s ním tak, ako sa to pokúsila vysvetliť nám,“ uviedlo vedenie STAN.

To, že od Uhlířa nepožadovala vypracovať záverečnú správu, Decroix hnutiu odôvodnila údajne tým, že by bola duplicitná s auditom, ktorý už pripravuje externá firma.

Vzhľadom na absenciu správy koordinátora považujeme za dôležité, aby bol audit zverejnený bezodkladne a v úplnosti, hneď ako budú vypracované ďalšie časti auditu, celý potom do 31. augusta,“ dodali Starostovia.

Šéfka rezortu spravodlivosti okomentovala svoju účasť na mítingu ako pokojnú, otvorenú a s pozitívnym záverom. Tlačovú konferenciu chce zorganizovať, keď sa vráti z dovolenky. Zdôraznila, že nemá čo skrývať. „Od začiatku svojho pôsobenia na ministerstve komunikujem otvorene, za svojimi krokmi si stojím a som pripravená za ne niesť plnú politickú zodpovednosť,“ dodala Decroix.

Bitcoinová kauza v Česku vypukla koncom mája, keď sa v médiách objavili informácie, že ministerstvo spravodlivosti pod vedením vtedajšieho ministra Pavla Blažka dostalo ako dar kryptomenu v hodnote takmer miliardy korún od v minulosti odsúdeného kriminálnika. Blažek pre kauzu vo funkcii skončil a jeho nástupkyňa Decroix sa zaviazala kauzu transparentne prešetriť.

Jedným z krokov bolo zriadenie funkcie koordinátora, ktorý však koncom júla predčasne skončil a v utorok uviedol, že nevypracuje správu, na ktorej sa pôvodne s rezortom dohodol. Niektorí členovia hnutia STAN hovorili o konci ministerky, prípadne o konci Starostov vo vláde. Na základe aktuálneho vyjadrenia vedenia hnutia sa však tento scenár zrejme nenaplní.

Zdroj: Info.sk, TASR
