S málo vyťaženými poštami sa budú rušiť aj P.O.BOXy v nich

Používatelia zrušených P.O.BOXov si ich môžu zriadiť na nástupníckej pobočke alebo na inej pošte, ktorá túto službu poskytuje. V stredu o tom informovala hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.

„O ukončení platnosti poskytovania služby P.O.BOX/Post BOX z dôvodu ukončenia prevádzky pošty, sú používatelia priečinkov vopred informovaní,“ upozornila Slovenská pošta.

Ak má nástupnícka pošta voľný rovnaký priečinok, ako mal zákazník na rušenej pošte, bude mu pridelené rovnaké číslo. Pošta pripomenula, že ak zákazník už o službu nemá záujem, súčasný priečinok sa automaticky zruší s ukončením prevádzky danej pošty a zásielky budú doručované štandardne cez nástupnícku dodávaciu poštu. „Predplatené ceny za ukončený priečinok budú zákazníkovi vrátené,“ uviedla pošta.

Doplnila, že ak má zákazník priečinok zriadený na dodávacej pošte, všetky zásielky sa mu dodajú do tohto priečinka. Ide o zásielky, ktoré majú v adrese uvedený P.O.BOX a číslo i o zásielky, kde P.O.BOX nie je identifikovaný a je tam uvedená ulica a číslo. Do priečinkov zriadených na podávacej pošte sa dodávajú len zásielky, ktoré sú do tohto priečinka adresou smerované, teda je uvedený P.O.BOX a číslo, PSČ a názov pošty, kde je priečinok zriadený.

Rušenie málo vyťažených pôšt je súčasťou prebiehajúcej transformácie Slovenskej pošty. Podľa pošty jej cieľom je prinášať modernejšie a kvalitnejšie služby, ktoré budú reagovať na súčasné potreby klientov. „Optimalizáciou hustej pobočkovej siete v krajských a okresných mestách sa ukončí činnosť slabých a nevyťažených pôšt, aby sa posilnili zostávajúce pobočky - kapacitne, portfóliom služieb, aj otváracími hodinami,“ doplnila Slovenská pošta.