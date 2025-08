Nemecký koncern Bayer čelí zvýšenej neistote v dôsledku colnej politiky USA

Na základe dohody uzavretej koncom júla sa na vývoz z Európskej únie do Spojených štátov bude uplatňovať základné clo vo výške 15 %, pričom pre určité sektory budú platiť vyššie sadzby. Vyšetrovanie dovozu farmaceutických výrobkov v USA však stále prebieha a Trump v utorok (5. 8.) pre televíznu stanicu CNBC uviedol, že clo na farmaceutické výrobky by mohlo v najbližších rokoch dosiahnuť až 250 %. „Je ťažké špekulovať o tom, aký vplyv to bude mať v budúcom roku, kým nebudeme mať konkrétnejšiu predstavu o tom, aká bude obchodná politika,“ povedal Anderson.

Koncern zároveň v stredu zverejnil výsledky za druhý štvrťrok, v ktorom vykázal čistú stratu 199 miliónov eur. Tá čiastočne odráža dodatočných 1,2 miliardy eur, ktoré spoločnosť vyčlenila na právne spory v USA súvisiace s herbicídom Roundup. Prevádzkový zisk skupiny pred mimoriadnymi položkami, ktorý nezahŕňa určité náklady vrátane rezerv na právne spory, zostal stabilný na úrovni 2,1 miliardy eur.