Video: Žena v ubytovni pobodala muža

BODNUTÉMU MUŽOVI POLICAJTI ZACHRÁNILI ŽIVOT POZRITE SI AUTENTICKÉ VIDEO ZO SLUŽBY Policajti Pohotovostnej motorizovanej jednotky KR PZ v Žiline boli vyslaní do ubytovne v meste Žilina, kde malo dôjsť k násilnej trestnej činnosti. Žena mala fyzicky napadnúť 46 ročného muža nožom a spôsobiť mu bodno – rezné poranenia. Po tom ako muž stratil vedomie mala ho na zemi kopať do oblasti hlavy. Po príchode na miesto pmj - éčkari ihneď poskytli zranenému mužovi prvú predlekársku pomoc. Muž utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali jeho prevoz do nemocnice . Žena bola na mieste obmedzená na osobnej slobode. Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Žilina západ vzniesol 55 ročnej žene obvinenie pre prečin ublíženie na zdraví a spracoval návrh na jej väzobné stíhanie.