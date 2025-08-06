Pozor na výrobky v týchto regáloch, takto reťazce manipulujú
- DNES - 20:07
- Bratislava
Ak chcete ušetriť, výrobky z týchto políc v regáloch nekupujte.
Odborníci z porovnávacieho portálu Which? varujú spotrebiteľov pred náhodným nakupovaním v supermarketoch. Ako totiž zistili, väčšina predajcov umiestňuje najdrahšie položky na police v regáloch do úrovne očí.
Ak chcete ušetriť, podľa Which? by ste sa mali poobzerať po produktoch umiestnených nižšie, v úrovni nôh.
Strategické usporiadanie produktov v regáloch sa podľa profesora operačných analýz na Univerzite v Nottinghame Grahama Kendalla nazýva „plánogram“.
„Plánogram definujeme ako 'diagram alebo model, ktorý určuje usporiadanie výrobkov na policiach s cieľom maximalizovať zárobok',“ uviedol Kendall pre magazín The Conversation.
Väčšina plánogramov uprednostňuje umiestnenie najziskovejších výrobkov na police v úrovni očí. „Nabudúce si pri nákupe v supermarkete všimnite, koľkokrát sa musíte zohnúť alebo natiahnuť, aby ste dosiahli na niečo, čo potrebujete. Výsledok vás možno prekvapí,“ radí Kendall.
Začiatok verzus koniec uličky
Foto: Romanchini/Shutterstock.com
Plánogram v supermarketoch hovorí nielen o tom, v akej výške sú výrobky umiestnené, ale tiež či sú na začiatku, konci alebo v strede regálu. Spravidla tie, ktoré sa nachádzajú na začiatku, sa nepredávajú tak dobre ako tie umiestnené v strede.
„Zákazník potrebuje chvíľu, kým si zvykne na priestor medzi regálmi, takže mu chvíľu trvá, kým sa rozhodne, čo kúpi,“ dodal Kendall.
Ak sa chcete vyhnúť manipulácii reťazcov, podľa Which? je najlepšie prísť do obchodu s nákupným zoznamom a pridŕžať sa ho pri nakupovaní.
