PS žiada premiéra zrušiť tender na záchranky. Firmy majú pred vyhlásením výsledkov nakúpené sanitky

Hnutie tvrdí, že podmienky súťaže sú nastavené netransparentne a kritizuje tiež utajovanie dokumentov. Je tak podľa neho jasné, že súťaž má dopredu určených víťazov. Zástupcovia PS o tom informovali na stredajšej tlačovej konferencii.

Líder hnutia Michal Šimečka skritizoval, že počas vlny kritiky týkajúcej sa tendra sú Šaško a Fico na dovolenke, namiesto vysvetľovania a konania. „Pán premiér, máte všetky informácie, nemáte čo čakať na tlačovú konferenciu ministra. Teraz máte povedať, že tender sa má zrušiť,“ uviedol Šimečka.

Podľa PS by mal byť vyhlásený nanovo a transparentne. „Je jasné podľa pravidiel, že tender je utajený. Je jasné, ako sa to skončí a kto nakoniec peniaze a zákazy získa,“ skonštatoval Šimečka. Poukázal na to, že súkromné firmy majú ešte pred vyhlásením výsledkov nakúpené sanitky. Rovnako, že podľa medializovaných informácií majú byť členovia výberovej komisie prepojení so skupinou Agel.

Tender na záchranky kritizuje okrem opozície aj koaličná SNS či Lekárske odborové združenie. Prezident SR Peter Pellegrini požiadal Šaška, aby pri súťaži dodržal zákon. Ak minister Šaško nevyvráti pochybnosti a otázky týkajúce sa tendra na záchranky, predseda vlády SR bude trvať na zrušení a opakovaní súťaže.

Rezort zdravotníctva deklaroval, že výberové konanie prebieha štandardným spôsobom výlučne v súlade s platnou legislatívou. Aktivity opozície vníma ako politikárčenie a strašenie ľudí. Predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok uviedol, že minister zdravotníctva má jeho plnú dôveru. Spoločnosť Agel tvrdenia o manipulácii či zákulisných dohodách v tendri na záchranky odmietla.

Vo výberovom konaní sa súťaží o prevádzkovanie 344 pozemných staníc a siedmich ambulancií vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby.