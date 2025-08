Polícia obvinila ženu, ktorá strieľala na svojho druha zo vzduchovky

Policajný vyšetrovateľ z Trenčína obvinil zo zločinu ublíženia na zdraví 38-ročnú ženu, ktorá v Dubnici nad Váhom sedemkrát vystrelila zo vzduchovky na svojho 30-ročného partnera. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.

Obvinená žena v nedeľu (3. 8.) po predchádzajúcej hádke so svojím partnerom zobrala do rúk vzduchovku, ktorú natiahla, a naslepo vystrelila na svojho partnera, ktorý sedel na pohovke, čo zopakovala trikrát. Následne vzduchovku natiahla a vložila do nej brok. Na poškodeného vystrelila zo vzdialenosti asi tri metre. Uvedený skutok zopakovala niekoľkokrát, čím spôsobila poškodenému zranenia, ktoré si vyžiadali akútne vyšetrenie v nemocnici.

Vyšetrovateľ navrhol väzobné stíhanie obvinenej. O jej ďalšom osude bude rozhodovať súd. V prípade dokázania viny hrozí žene trest odňatia slobody na päť až 12 rokov.