  • DNES - 6:53
  • Tchaj-pej
Influencerku zavraždil priateľ, vraj mu dlhovala peniaze

23-ročná žena zahynula po tom, ako ju jej priateľ smrteľne poranil na hrdle.

23-ročná influencerka Irene Guová z Taiwanu zomrela po tom, ako ju na parkovisku napadol jej priateľ. Píše o tom portál Need To Know s tým, že mladá žena sa predtým viackrát sťažovala na jeho obťažovanie.

Vyšetrovaním prípadu sa zaoberá polícia, tá už zadržala podozrivého muža. K incidentu malo dôjsť údajne kvôli tomu, že Guová dlhovala priateľovi peniaze, čo však sama predtým poprela.

Muž s priezviskom Liu mal Guovú zadržať na parkovisku a následne ju odviesť k neďalekému schodisku. Tam jej podľa Need To Know smrteľne porezal hrdlo a následne utiekol. Polícia ho zadržala v dome jeho starého otca v odľahlej časti ostrova.

Mala zlú predtuchu

Podľa Need To Know sa Liu k zavraždeniu influencerky priznal. Tá mu podľa jeho slov mala dlhovať v prepočte vyše 10 tisíc eur, ktoré jej predtým požičal.

Guová pracovala ako hovorkyňa a manažérka sociálnych sietí pre nočný klub v Tchaj-pej. Tam sa spoznala s Liuom, ktorý pre klub robil vyhadzovača.

Vzťah dvojici dlho nevydržal, o čom svedčí aj sťažnosť Guovej voči napadnutiu zo strany jej priateľa. Tú podala na políciu v máji, niekoľko mesiacov pred svojou smrťou.

Guová mala vo veci vypovedať na súde, na pojednávanie sa však opakovane nedostavila. Len niekoľko dní pred svojou smrťou pritom na sociálnej sieti zverejnila fotografiu s vyplnenou sťažnosťou voči násiliu. „Ak ma zbiješ, ohlásim to polícii, dobre?“ pýtala sa influencerka v popise k fotografii.

V ďalších príspevkoch mladá žena odpovedala na otázku, prečo svojho priateľa nezablokuje na sociálnych sieťach. „Lebo ma nájde, už sa pýtal aj mojich kolegov, či som v práci, obťažuje ich. Hlavné je však to, že mu žiadne peniaze nedlhujem,“ uviedla.

Zdroj: Info.sk, DP, needtoknow.co.uk
