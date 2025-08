Krúpa: Rezort vnútra platí za poradenské služby desiatky miliónov eur

Jedna z posledných uzavretých zmlúv v hodnote 1,2 milióna eur sa týkala konceptu krízového riadenia štátu. Krúpa tento postup kritizuje a pýta sa, prečo materiály nevypracovávajú interní zamestnanci rezortu. Poslanec to uviedol na tlačovej konferencii.

Krúpa poukázal, že rezort vnútra koncept krízového riadenia vypracovaný od roku 2023 má. Platný by mal byť do roku 2027. Materiál vypracovaný externým dodávateľom podľa neho nie je prínosný. „V podstate nič nové tam nebolo zistené. Nič nové tam nebolo nájdené. Konštatuje to, že to je podfinancované, že je to neefektívne riadené, že treba investovať do krytov civilnej ochrany a podobné záležitosti,“ uviedol Krúpa.

Poslanec tiež vyhlásil, že koncept nakoniec nebude realizovaný, pretože navrhoval prenechať niektoré kompetencie okresných úradov samosprávam. „Napriek tomu, že to vláda schválila, tak niektorí ľudia na ministerstve vnútra a jeden nemenovaný štátny tajomník zasiahli. Povedali, že takéto niečo jednoducho nebude a nebudú s tým súhlasiť,“ vyhlásil.

Ako Krúpa pripomenul, na zákazky ministerstva vnútra upozorňuje opozícia dlhodobo. Spomenul napríklad podľa neho predražené obstarávanie rôznych častí výstroje policajtov či propagačné materiály za približne 1,5 milióna eur, medzi ktorými sú napríklad antistresové loptičky.