Deti v tábore niekto otrávil, polícia zadržala dôchodcu
- DNES - 6:57
- Leicestershire
Osem detí podrobili vyšetreniu v nemocnici.
Polícia v britskom grófstve Leicestershire v strednej časti krajiny vyšetruje prípad otravy detí v letnom tábore. Informoval o tom portál BBC s tým, že obžalovaným je 76-ročný John Ruben, ktorého zadržali v stredu 30. júla v miestnom pohostinstve.
Políciu na prípad upozornil neznámy oznamovateľ po tom, ako sa deti začali sťažovať na zdravotné problémy. Osem z nich v dôsledku toho hospitalizovali, no odvtedy už aj prepustili do domácej starostlivosti.
A 76-year-old man has been arrested on suspicion of administering poison after eight children at a summer camp were taken to hospital.— Amit Prajapati (@amit21prajapati) July 31, 2025
Police and ambulance crews were deployed to the rural camp in Stathern, Leicestershire, after a report that a number of children had said… pic.twitter.com/okjJpvYmGz
Ako informovali agentúry AFP a AP, súd s Rubenom prebehol v sobotu 2. augusta, pričom svoju vinu poprel. Podľa obžaloby mal viacerým chlapcom vo veku od 8 do 11 rokov primiešať do sladkostí sedatíva. Dôchodca do ďalšieho pojednávania ostáva vo väzbe.
Polícia konala neskoro
Nezávislý úrad pre dohľad na činnosť polície (IOPC) oznámil, že preveruje či nedošlo k „porušeniu profesionálneho správania“ polície Polícia totiž dostala oznámenie o otrávení detí už v nedeľu 27. júla, na miesto sa však dostavila až o deň neskôr.
„Naša odborná komisia preverila všetky dostupné dôkazy a zhodnotila, že skutok by mal nezávisle vyšetriť IOPC,“ uviedol úrad.
Podľa polície jej zástupcovia komunikujú s rodičmi detí a poskytujú im odbornú pomoc.
