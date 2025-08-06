  • Články
Deti v tábore niekto otrávil, polícia zadržala dôchodcu

  • DNES - 6:57
  • Leicestershire
Osem detí podrobili vyšetreniu v nemocnici.

Polícia v britskom grófstve Leicestershire v strednej časti krajiny vyšetruje prípad otravy detí v letnom tábore. Informoval o tom portál BBC s tým, že obžalovaným je 76-ročný John Ruben, ktorého zadržali v stredu 30. júla v miestnom pohostinstve.

Políciu na prípad upozornil neznámy oznamovateľ po tom, ako sa deti začali sťažovať na zdravotné problémy. Osem z nich v dôsledku toho hospitalizovali, no odvtedy už aj prepustili do domácej starostlivosti.

Ako informovali agentúry AFP a AP, súd s Rubenom prebehol v sobotu 2. augusta, pričom svoju vinu poprel. Podľa obžaloby mal viacerým chlapcom vo veku od 8 do 11 rokov primiešať do sladkostí sedatíva. Dôchodca do ďalšieho pojednávania ostáva vo väzbe.

Polícia konala neskoro

Nezávislý úrad pre dohľad na činnosť polície (IOPC) oznámil, že preveruje či nedošlo k „porušeniu profesionálneho správania“ polície Polícia totiž dostala oznámenie o otrávení detí už v nedeľu 27. júla, na miesto sa však dostavila až o deň neskôr.

„Naša odborná komisia preverila všetky dostupné dôkazy a zhodnotila, že skutok by mal nezávisle vyšetriť IOPC,“ uviedol úrad.

Podľa polície jej zástupcovia komunikujú s rodičmi detí a poskytujú im odbornú pomoc.

Zdroj: Info.sk, DP, bbc.com, TASR
