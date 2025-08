Raper Sean „Diddy“ Combs požiadal Trumpa o udelenie milosti

Informáciu potvrdila aj televízia NBC News s odvolaním sa na zdroj blízky Combsovmu právnickému tímu.

V piatkovom rozhovore pre televíziu Newsmax však Trump naznačil, že 55-ročnému raperovi pravdepodobne milosť neudelí. „Ja som s ním bol zadobre. Vychádzal som s ním skvele a zdal sa mi ako milý človek... Nepoznal som ho dobre, no počas mojej kandidatúry na post prezidenta bol veľmi nepriateľský,“ uviedol Trump.

Šéfa Bieleho domu sa počas rozhovoru následne spýtali, či to znamená, že sa neprikláňa k udeleniu milosti pre rapera. „Dalo by sa to tak povedať,“ odpovedal Trump.

Combsa na začiatku júla uznala porota newyorského súdu za vinného z menej závažného napomáhania prostitúcii v dvoch konkrétnych prípadoch, avšak za nevinného v prípadoch vážnejších obvinení z kupliarstva i vydierania. Combs sa po tomto rozsudku vrátil do väzenia, verdikt však privítal a rovnako aj jeho obhajcovia. Sudca zamietol raperovu žiadosť o prepustenie na kauciu s poukázaním na jeho násilnícku minulosť.

Raperovi podľa agentúry AP namiesto doživotia, ktoré by bol mohol dostať za spomínané závažnejšie zločiny, hrozí najviac desaťročný trest - je však pravdepodobné, že bude napokon ešte nižší. Predbežný dátum vynesenia rozsudku bol stanovený na 3. októbra.