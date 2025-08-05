Video so zajacmi ovládlo internet. Tieto malé detaily však odhaľujú, že ide o podvod
- DNES - 21:05
- Svet
Nenechajte sa oklamať, stačí si všímať isté detaily na záberoch.
Na sociálnych sieťach sa rozšírilo rozkošné video so zajačikmi, ktoré veselo poskakujú na trampolíne. Klip má na TikToku viac ako 230 miliónov videní a oklamal aj skúsených používateľov sociálnych sietí. Pozorní diváci však odhalili, že celé video je falošné a vygenerovala ho umelá inteligencia.
Video, ktoré na svojom profile zverejnila používateľka rachelthecatlovers, sa stalo okamžitým hitom. V popise autorka tvrdí, že ide o záznam z bezpečnostnej kamery na záhrade.
Mnohí diváci uverili, že ide o autentický moment, ktorý bol náhodou zachytený kamerou. Dôvodom je, že video na prvý pohľad pôsobí veľmi realisticky. Až pri detailnejšom pohľade sa ukážu chyby, ktoré odhalia prácu počítača.
@rachelthecatlovers Just checked the home security cam and… I think we’ve got guest performers out back! @Ring #bunny #ringdoorbell #ring #bunnies #trampoline ♬ Bounce When She Walk - Ohboyprince
Ako odhaliť, že ide o podvod?
Tieto nenápadné, no kľúčové detaily vám ukážu, že zábery nie sú reálne:
- Miznúce a zlievajúce sa zajace: Hneď na začiatku videa si vľavo na trampolíne všimnite dvojicu sivých zajacov. Jednému z nich trčia spoza druhého zajaca iba uši. V momente sa dva páry uší spoja do jedného zajaca a ten následne odskáče preč. Podobná anomália sa zopakuje aj v piatej sekunde.
- Zajac, ktorý sa vyparí: Všímajte si zajačika úplne vľavo, ktorý beží po trampolíne. Keď vyskočí do vzduchu, na chvíľu prekryje iného zajaca sediaceho v pozadí. Keď však dopadne, druhý zajac zrazu zmizne.
- Zajac meniaci farbu: Sledujte tmavosivého zajačika v pravej časti obrazovky. Približne v siedmej sekunde videa bezdôvodne zmení farbu a stane sa z neho hnedo-biely zajac, podobný ostatným.
Hoci si tieto chybičky človek pri prvom pozretí nemusí všimnúť, po ich odhalení je jasné, že ide o podvrh. Ďalším dôkazom je aj samotný profil rachelthecatlovers, ktorý je plný podobných videí vytvorených umelou inteligenciou.
V jednom z nich napríklad ruka vstrekuje vodu do sušených hrozienok, ktoré sa „zázračne“ menia späť na čerstvé hrozno.
@rachelthecatlovers Figured out how grapes are made! Did you know? #food #science #crazy #breakingnews #bunny ♬ Jet2 Advert - A7-BBH | MAN
V inom klipe zase zajac vchádza do domu cez dvierka pre psa, ktoré však počas jeho prechodu zmiznú.
@rachelthecatlovers Just checked the kitchen cam…pretty sure a bunny just used the doggy door like it pays rent. Where is my husband when you need him! #bunny #bunnies #breakingnews #cute #ring ♬ Monkeyshine-JP - Lt FitzGibbons Men
Tieto videá sú ďalším dôkazom toho, aké dôležité je byť na internete ostražitý a neveriť všetkému, čo vidíme.
O niekoľko dní bude možné pozorovať Perzeidy, spadne až 30 "hviezd" za hodinu
Laická i odborná verejnosť sa ako každý rok v auguste môže tešiť na obľúbený meteorický roj Perzeidy. Jeho aktivita stúpa od konca júla a vyvrcholí v noci z 12. na 13. augusta.
Festival Grape otvára svoje brány, okrem hudobníkov privíta aj športovcov
Na trenčianskom letisku sa v piatok oficiálne začína festival Grape.
Film Duchoň má na konte vyše 100.000 divákov
Film Duchoň má po otváracom víkende na svojom konte vyše 100.000 divákov.
Podozrenie na ADHD? Položte si týchto 5 otázok
Nie ste si istí, či ide práve o poruchu pozornosti s hyperaktivitou? Jasnejšie v tom budete mať aj vďaka týmto piatim otázkam.