Expert varuje: Túto vec si nikdy neberte v lietadle, aj keď je zadarmo
- DNES - 18:19
- Svet
Veci, ktoré sú zadarmo, so sebou často prinášajú riziká.
Bezplatná služba v lietadle môže skrývať nepríjemné tajomstvo. LP Maurice, generálny riaditeľ cestovateľskej spoločnosti Busbud, ktorý v minulosti spolupracoval s priemyselnými práčovňami pre aerolinky, upozorňuje dovolenkárov, aby si radšej nebrali deky, ktoré sa nachádzajú v lietadlách. Hoci sa mnohí cestujúci spoliehajú na to, že sa nimi zahrejú alebo si vďaka nim pohodlnejšie pospia, pravda o ich čistote môže byť nepríjemná. Deky sa totiž medzi letmi často neperú a vy sa tak môžete prikrývať niečím, čo už pred vami použil niekto iný.
Ako rozoznať čistú deku?
Podľa experta existuje spôsob, ako zistiť, či je deka skutočne čerstvo vypratá. Kľúčom je obal. „Pri štandardnej obrátke diaľkového letu idú vozíky s bielizňou priamo do práčovne, kde sa všetko perie pri teplote 60 až 90 °C s peroxidom, suší pri vysokej teplote a každá deka či obliečka sa zataví do ochrannej fólie,“ vysvetľuje Maurice pre portál Fodor’s Travel. „Ak teda na svojom sedadle nájdete deku v pevne zatavenom plastovom obale, zvyčajne to znamená, že v ten deň prišla priamo z pracej linky.“
Realita pri meškajúcich letoch je iná
Problém však nastáva, keď majú lety meškanie a personál je pod časovým tlakom. „Ak však predchádzajúci let meškal a lietadlo sa musí otočiť za 25 minút, posádky si ponechajú každú deku, ktorá vyzerá ako nepoužitá. Jednoducho ju zložia, položia späť na sedadlo a dúfajú, že si to ďalší cestujúci nevšimne,“ opisuje Maurice bežnú prax.
Potvrdil mu to aj jeden manažér z veľkého letiskového uzla, ktorý priznal, že na letoch v ekonomickej triede sa perie iba pätina diek. Ostatné sa len znova poskladajú, pokiaľ na nich nie sú viditeľné škvrny.
O tom, že nejde len o teóriu, svedčí aj nepríjemná skúsenosť cestovateľskej poradkyne Georgie Fowkes. Tá pre Fodor’s Travel opísala, ako v „zapečatenej“ deke našla po rozbalení dlhé vlasy. Okrem toho si všimla aj fľaky od mejkapu a cítila „jemný pach šampónu“.
Neznášate osy? Túto farbu si neobliekajte!
Osy dokážete odpudiť nielen pachmi, ale aj správne zvolenou farbou oblečenia.
Video so zajacmi ovládlo internet. Tieto malé detaily však odhaľujú, že ide o podvod
Nenechajte sa oklamať, stačí si všímať isté detaily na záberoch.
O niekoľko dní bude možné pozorovať Perzeidy, spadne až 30 "hviezd" za hodinu
Laická i odborná verejnosť sa ako každý rok v auguste môže tešiť na obľúbený meteorický roj Perzeidy. Jeho aktivita stúpa od konca júla a vyvrcholí v noci z 12. na 13. augusta.
Festival Grape otvára svoje brány, okrem hudobníkov privíta aj športovcov
Na trenčianskom letisku sa v piatok oficiálne začína festival Grape.