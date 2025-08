Česi si najviac vážia lekárov, sestry a vedcov, najmenej politikov a novinárov

Naopak, najmenej prestížnymi sú podľa nich poslanci a novinári. Vyplýva to z prieskumu Centra pre výskum verejnej mienky (CVVM), ktorý patrí pod Sociologický ústav Akadémie vied (AV) ČR. Jeho výsledky výskumníci zverejnili v utorok, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Respondentom si mohli vybrať zo zoznamu 25 profesií to, ktoré si vážia najviac a priradiť mu 99 bodov. Tomu, ktoré si vážia najmenej, mali dať jeden bod. Zvyšným mohli priradiť od dvoch do 98 bodov podľa osobného uváženia.

Povolanie lekár skončilo v rebríčku s náskokom na prvej pozícií, priemerne ho ľudia ohodnotili 89 bodmi. CVVM podotklo, že maximum (teda 99) bodov tomuto povolaniu dalo 53 percent respondentov. Zdravotná sestra či zdravotný brat priemerne dosiahli 79 bodov, vedci 73 a učitelia na základnej škole 71 bodov.

Na opačnom konci rebríčka sa s výrazným dvanásťbodovým odstupom umiestnili poslanci, ktorých priemerné hodnotenie je 26 bodov. Pred nimi skončili novinári s 38 bodmi, potom ministri a kňazi, ktorých priemerné hodnotenie je zhodne 40 bodov. Najnižšie možné hodnotenie, teda jeden bod, dalo poslancom 33 percent ľudí, novinárom desať percent.

CVVM poukázalo na to, že škála prestíže sa generačne mierne odlišuje, čo môže podľa výskumníkov ukazovať smer, ktorým sa bude do budúcnosti vyvíjať. „Výsledok ukazuje, že najmladšia generácia síce vníma rebríček profesií viac menej podobne, avšak medzi prvou päťkou sa neobjavuje učiteľ/učiteľka ani súkromný poľnohospodár, ako je to v prípade ľudí vo veku 65 rokov a starších. Naopak, je tu vojak/vojačka z povolania a sudca/sudkyňa,“ uvádza sa v správe k výskumu.

Okrem generačných rozdielov sa ukázali rozdiely na základe vzdelania. Vo všeobecnosti je podľa CVVM možné konštatovať, že ľudia so základným vzdelaním alebo s vyučením významne vyššie ako vysokoškoláci hodnotia prestíž robotníckych profesií.

Do prieskumu, ktorý sa uskutočnil od 30. mája do 12. júna sa zapojilo 1 712 respondentov starších než 15 rokov.