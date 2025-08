SaS: Drancovanie slovenských lesov sa deje s požehnaním vlády

Výzvy odborníkov, ochranárov a verejnosti podľa SaS vláda ignoruje. Naopak, posilňuje moc ľudí, ktorí majú priamy podiel na devastácii lesov. SaS preto žiada nezávislý audit štátneho podniku Lesy SR, zverejnenie všetkých zmlúv a cien dreva, ako aj odvolanie jeho vedenia. Uviedli to na brífingu predseda SaS Branislav Gröhling a parlamentný poslanec za SaS Alojz Hlina. Gröhling avizuje trestné oznámenie a taktiež vyzýva koaličných poslancov, aby umožnili v podniku vykonanie poslaneckého prieskumu.

„Už dlhodobo upozorňujeme na to, čo sa deje v slovenských lesoch. Ľudia, ktorí sa na to pozerajú, nám rozumejú. Pán (Tomáš) Taraba (nominant SNS, minister životného prostredia) sa tvári ako obeť, ale pod jeho vedením národné parky pomaly zanikajú. Najnovší príklad je súťaž v TANAP-e, najkrajšom a najcennejšom národnom parku, kde bola vyhlásená súťaž bez toho, aby sa objavila vo vestníku. Všetko bolo pripravené tak, aby sa obišlo platné nariadenie. Drevo, ktoré malo ostať v blízkosti lesa, obišlo miestnych spracovateľov, lebo víťaz ponúkol nižšiu cenu a vďaka tomu zvíťazil,“ vyhlásil Hlina.

Súťaž sa podľa Hlinu podmienkami tvárila ako šetrná k prírode, no krátko po podpise zmluvy prišiel dodatok, ktorý umožnil nasadiť harvestor – ťažký stroj s výkonom stoviek kubických metrov denne. „Získali zákazku s podmienkou používať koňa, ale hneď po podpise zmluvy nasadili mechanizmy, ktoré v chránenom území nemajú čo robiť. Z lesa zmizli nielen stromy, ale aj zdravý rozum,“ upozornil.

Hlina zároveň kritizoval rétoriku vlády o masívnej výsadbe stromov. „Pán Richard Takáč (Smer-SD, minister pôdohospodárstva) tvrdí, že Lesy SR sadia za 37 miliónov eur ročne. V skutočnosti ide maximálne o štvrtinu tejto sumy. Veď to sa nedá zvládnuť. Ale stavme sa, že sa to bude fakturovať,“ zdôraznil. Zároveň doplnil, že lesy potrebuje SR nielen pre drevo, ale najmä pre ich ekologické funkcie. „Nie lykožrút, ale Smer-SD, Hlas-SD a SNS sú najväčším problémom slovenských lesov,“ uzavrel Hlina.

Podľa Gröhlinga je neprijateľné, že tisíce kubických metrov dreva sa vyvážajú aj z chránených území, kde by sa vôbec ťažiť nemalo. „Vedci, ochranári, verejnosť bijú na poplach, no štát mlčí. Lesníci, ktorí upozorňujú na nezákonnosti, sú prepúšťaní. Takto to ďalej nejde,“ doplnil Gröhling.

SaS zároveň vyzýva poslancov vládnej koalície, aby umožnili vykonanie poslaneckého prieskumu v Lesoch SR, keďže existujú dôvodné podozrenia na netransparentné nakladanie s verejným majetkom a miliónové kšefty.

„Za SaS deklarujem, že pripravujeme trestné oznámenie. Orgány činné v trestnom konaní doteraz všetky podozrenia ignorovali – zrejme na príkaz zhora. No my to nevzdáme. Chráňme naše lesy – nielen pred lykožrútom, ale najmä pred politickým drancovaním,“ uzavrel Gröhling.