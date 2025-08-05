  • Články
Lidl reagoval na dohady: Naozaj skryli do loga toto?

Obchodný reťazec reagoval na dohady o tom, čo sa skrýva za jeho logom.

Logo obchodného reťazca Lidl je dobre známe aj u slovenských spotrebiteľov. V posledných dňoch si však mnohí z nich všimli, že sa za jeho významom môže skrývať niečo neobvyklé.

Na záhadu známeho žlto-červeno-modrého loga upozornili viacerí používatelia TikToku. Jedným z nich je aj konto S deťmi na potulkách.

Podľa viacerých červené písmeno „i“ v slove Lidl symbolizuje psa, ktorý hrá na klavíri. Jeho hlavou je bodka nad „i“ a telo predstavuje zvyšok písmena. Začiatočné modré písmeno „L“ má predstavovať klavír.

@s_detmi_na_potulkach

Vidíte ho tam?

♬ original sound - S deťmi na potulkách

Lidl reagoval

Na videá o možnom význame loga reagovala aj samotná slovenská pobočka spoločnosti Lidl. Tá na Instagrame zverejnila video s animáciou, v ktorej sa písmeno „i“ v slove Lidl pohybuje tak, akoby skutočne predstavovalo psa pri klavíri.

„Áno, pravda bola odhalená. Skutočne v našom logu hrá psík na klavír,“ napísal Lidl do popisu, čím vtipne zareagoval na dohady.

Zdroj: Info.sk, DP, instagram.com/lidlsk
