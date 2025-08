Ministerstvo školstva chce zaviesť sabatikal pre vysokoškolských učiteľov

Tvorivé voľno by poskytla vysoká škola (VŠ) na základe žiadosti učiteľa najviac na šesť mesiacov raz za sedem rokov, ak by tomu nebránili závažné okolnosti týkajúce sa plnenia úloh VŠ. Pre TASR to priblížili z rezortu. Opatrenie je súčasťou návrhu nového vysokoškolského zákona.

„Počas tohto tvorivého voľna bude patriť vysokoškolskému učiteľovi funkčný plat znížený najviac o 40 percent. Konkrétna výška funkčného platu v rámci uvedeného limitu je ponechaná na autonómii VŠ,“ uviedlo ministerstvo. Podotklo, že cieľom sabatikalu je podporiť odborný a vedecký rozvoj vysokoškolských učiteľov, zvýšiť atraktivitu akademickej kariéry, a tým prispieť k dlhodobej kvalite a udržateľnosti vysokoškolského vzdelávania a vedy na Slovensku.

Ako objasnilo, sabatikal je v medzinárodnom vysokoškolskom prostredí tradičnou formou tvorivého voľna, ktorú využívajú aj vysokoškolskí učitelia. Podobný model, ktorý plánuje zaviesť, funguje podľa rezortu v Českej republike. Zavedením reaguje na dlhodobú požiadavku zo strany zástupcov zamestnancov. Potvrdilo, že zavedenie sabatikalu a jeho podmienky s nimi riešilo. „Konečné znenie nového zákona je výsledkom týchto spoločných diskusií,“ dodalo ministerstvo.