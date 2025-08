Británia začne v najbližších dňoch vracať migrantov do Francúzska

Ide o kľúčovú súčasť vládneho plánu na obmedzenie nelegálnej migrácie, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.

Paríž na základe novej dohody súhlasil s prijatím osôb bez dokladov, ktoré sa dostali z Francúzska do Británie malými plavidlami. Spojené kráľovstvo sa výmenou za to zaviazalo prijať rovnaký počet žiadateľov o azyl, ktorí majú v Británii rodinné väzby. Iniciatívu „jeden sem, jeden tam“, oznámili minulý mesiac britský premiér Keir Starmer a francúzsky prezident Emmanuel Macron.

Od začiatku roku 2025 dorazilo do Británie na malých člnoch už viac ako 25.000 ľudí. Starmer v reakcii na to prisľúbil, že úrady „rozbijú gangy“ prevádzačov.

Popularita britského premiéra po minuloročnom volebnom víťazstve klesá. K prísnejšiemu postupu voči nelegálnej migrácii ho tlačí aj strana Reform UK vedená Nigelom Farageom, ktorá vedie v prieskumoch verejnej mienky.

Francúzsky minister vnútra Bruno Retailleau na sociálnej sieti X uviedol, že nová dohoda medzi oboma krajinami má „jasný cieľ“ – rozbiť siete prevádzačov.

Britská ministerka vnútra Yvette Cooperová nechcela konkretizovať, koľko osôb bude v rámci nového programu vrátených. „Počet bude spočiatku nižší a potom sa bude zvyšovať,“ povedala pre televíziu Sky News. Spresnila, že pôjde o osoby, ktoré prišli nedávno malými člnmi, nie o tých, ktorí sú už dlhšie v Británii.

Podľa vládnych zdrojov by Británia mohla takto vrátiť do Francúzska približne 50 osôb týždenne, teda asi 2600 ročne. Do Británie pritom len vlani prišlo viac než 35.000 nelegálnych migrantov.

Kritici tvrdia, že takéto počty vrátených migrantov nebudú mať dostatočný odstrašujúci účinok. Cooperová však zdôraznila, že dohoda s Francúzskom je len jednou časťou širšej vládnej stratégie. Británia zároveň uviedla, že Európska komisia aj členské štáty Európskej únie dali plánu zelenú.