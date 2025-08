KDH kritizuje návrh zmien financovania školstva, hovorí o diskriminácii veriacich

Namieta návrh zníženia normatívneho príspevku súkromným či cirkevným školám, ktoré nebudú registrované ako verejný poskytovateľ výchovy a vzdelávania. Hovorí o útoku na veriace deti. Predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) sa pýta, prečo chce dané deti diskriminovať. Uviedli to členovia KDH na utorkovej tlačovej konferencii pred Úradom vlády SR.

„Ficova vláda navrhla zákon o financovaní škôl a školských zariadení, ktorý znižuje príspevok na žiaka v cirkevných a súkromných školách. Chce okrem toho obmedziť financovanie týchto škôl z rozpočtov obcí a samosprávnych krajov. Tento útok na cirkevné a súkromné školy ich má prinútiť stať sa takzvanými verejnými poskytovateľmi výchovy a vzdelávania,“ povedal predseda kresťanských demokratov Milan Majerský.

Poukázal na to, že ak by sa dané školy stali tzv. verejnými poskytovateľmi, tak by museli prednostne prijímať žiakov v rámci školských obvodov. „Pokiaľ to neurobia, budú potrestané tým, že sa im zníži normatív na žiaka. Ten má byť nižší o jednu pätinu, čiže o 20 percent. Následne na to by nedokázali utiahnuť svoje vzdelávanie a treba zdôrazniť, že drvivá väčšina všetkých cirkevných škôl nevyberá žiadne školné, žiadne poplatky, a preto nebudú schopné potiahnuť vzdelávanie týchto detí,“ dodal.

Majerský upozornil na to, že zmenou by bol pošliapaný slobodný výber škôl. Hovoril o hrozbe straty identity a poslania cirkevných škôl. „Cirkevné školy nie sú určené na dopĺňanie školských obvodov, ale na poskytovanie špecifickej formy vzdelávania. To je aj ich poslanie. (...) Znevýhodňovanie týchto škôl pre ich identitu je popretím ústavných práv veriacich rodičov a detí. Vracia školstvo pred rok 1989,“ podotkol. Vyzval premiéra aj ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD), aby vysvetlili, prečo chce kabinet diskriminovať deti pre výber školy podľa svojej viery a presvedčenia.

Ministerstvo školstva pripravilo návrh zákona o financovaní škôl a školských zariadení. Má rozšíriť okruh dôvodov na zníženie normatívneho príspevku. Ten by sa mal znížiť súkromným či cirkevným školám, ktoré nebudú registrované ako verejný poskytovateľ výchovy a vzdelávania, a to o 20 percent. Rezort kritiku k návrhu odmietol. Deklaroval, že školy neplánuje zoštátňovať. Argumentoval, že chce zabezpečiť férové financovanie.