Kosová: ZUŠ a CVČ nemajú dosť peňazí, mal by sa o to starať štát

Základné umelecké školy (ZUŠ) a centrá voľného času (CVČ) nemajú dosť peňazí. Mal by sa o ne postarať štát, táto zodpovednosť by nemala patriť samosprávam. Myslí si to opozičná poslankyňa Národnej rady SR Ingrid Kosová (PS).

„Ministerstvo školstva na svojej webovej stránke oznámilo novú výšku takzvaného jednotkového koeficientu. Je to suma, podľa ktorej potom samosprávy určujú výšku svojho normatívu na žiaka ZUŠ, CVČ, ale aj v školských jedálňach, školských kluboch detí a v jazykových školách. Číslo na tento rok je 96,86,“ upozornila Kosová s tým, že pred dvoma rokmi to bolo 107. Podotkla, že to znamená, že počas aktuálnej vlády klesol koeficient o viac ako desať bodov. Ako ďalej dodala, systém je pre voľnočasové zariadenia zároveň nespoľahlivý, pretože koeficient sa môže často meniť.

Zníženie koeficientu podľa Kosovej tiež v praxi znamená, že škole, ktorá bude chcieť po septembri ďalej fungovať, nezostane nič iné, než znížiť úväzok svojim zamestnancom či prepúšťať. „V tom najhoršom prípade bude musieť zatvoriť prevádzku,“ upozornila.