Lekár varuje: 3 toxické veci, ktoré môžu škodiť aj vo vašej spálni
Niektoré toxické predmety v spálni by ste čím skôr mali vymeniť alebo vyhodiť, varuje lekár.
Kalifornský gastroenterológ Saurabh Sethi varoval pred tromi predmetmi v spálni, ktoré môžu ohrozovať zdravie. Urobil tak vo videu zverejnenom na Instagrame, pričom za jedného zo škodcov označil staré vankúše. Na tých sa podľa neho „hromadia roztoče, pot a alergény“.
Foto: songwut namsrilee/Shutterstock.com
Potvrdzuje to aj Americká pľúcna spoločnosť, podľa ktorej sa roztoče hromadia najmä na teplých a vlhkých miestach. „Každý opuch nosových dutín spôsobený roztočmi sa považuje za alergiu,“ dodáva organizácia s tým, že roztoče sa najčastejšie zhromažďujú v posteľnom oblečení, čalúnenom nábytku, kobercoch a závesoch.
„Ak máte vankúš už vyše jedného roka alebo dvoch rokov, najskôr nastal čas ho vymeniť,“ radí lekár.
Ďalším z problematických produktov používaných v spálni sú podľa Sethiho syntetické osviežovače vzduchu. Mnohé z nich podľa neho obsahujú ftaláty a prchavé organické zlúčeniny, ktoré „sa spájajú s dýchacími ťažkosťami a hormonálnou nerovnováhou“. Sethi sa pritom odvolal na štúdiu z roku 2023, ktorá odhalila prítomnosť ftalátov v 86 percentách skúmaných osviežovačov vzduchu.
Foto: New Africa/Shutterstock.com
Na škodlivosť ftalátov upozorňuje aj Úrad verejného zdravotníctva SR, ktorý pripomína, že tieto látky sa nachádzajú aj v elektronike, detských hračkách, lepidlách, sviečkach, PET fľašiach či kozmetike.
Sethi na záver radí odstrániť matrac, ktorý má viac ako 7 až 10 rokov. Podľa neho opotrebované matrace prispievajú k bolesti chrbta a znižujú kvalitu spánku. Túto skutočnosť opäť podčiarkuje výskum zverejnený v Journal of Social & Health Sciences.
Aj voda môže zhoršiť reflux. Túto chybu neopakujte
Kľúčom je správne načasovanie a množstvo vypitej vody.
Môžete kýchať s otvorenými očami? Vedci odhalili pravdu
Odborníci vysvetlili, čo sa deje pri kýchaní.
Toto jedlo ohrozuje zdravie vašich pľúc, varujú vedci
Jedlo, ktoré denne jedia mnohí z nás, môže časom prispieť k vyššiemu riziku rakoviny pľúc.
Väčšina ľudí perie ponožky nesprávne. Mikrobiologička radí, ako sa zbaviť baktérií
Podľa odborníčky je vhodné ponožky aj žehliť.