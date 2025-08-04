  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 10.8.2025Meniny má Vavrinec
28°Bratislava

Lekár varuje: 3 toxické veci, ktoré môžu škodiť aj vo vašej spálni

  • DNES - 20:42
  • Svet
Lekár varuje: 3 toxické veci, ktoré môžu škodiť aj vo vašej spálni

Niektoré toxické predmety v spálni by ste čím skôr mali vymeniť alebo vyhodiť, varuje lekár.

Kalifornský gastroenterológ Saurabh Sethi varoval pred tromi predmetmi v spálni, ktoré môžu ohrozovať zdravie. Urobil tak vo videu zverejnenom na Instagrame, pričom za jedného zo škodcov označil staré vankúše. Na tých sa podľa neho „hromadia roztoče, pot a alergény“.

Foto: songwut namsrilee/Shutterstock.com

Potvrdzuje to aj Americká pľúcna spoločnosť, podľa ktorej sa roztoče hromadia najmä na teplých a vlhkých miestach. „Každý opuch nosových dutín spôsobený roztočmi sa považuje za alergiu,“ dodáva organizácia s tým, že roztoče sa najčastejšie zhromažďujú v posteľnom oblečení, čalúnenom nábytku, kobercoch a závesoch.

„Ak máte vankúš už vyše jedného roka alebo dvoch rokov, najskôr nastal čas ho vymeniť,“ radí lekár.

Ďalším z problematických produktov používaných v spálni sú podľa Sethiho syntetické osviežovače vzduchu. Mnohé z nich podľa neho obsahujú ftaláty a prchavé organické zlúčeniny, ktoré „sa spájajú s dýchacími ťažkosťami a hormonálnou nerovnováhou“. Sethi sa pritom odvolal na štúdiu z roku 2023, ktorá odhalila prítomnosť ftalátov v 86 percentách skúmaných osviežovačov vzduchu.

Foto: New Africa/Shutterstock.com

Na škodlivosť ftalátov upozorňuje aj Úrad verejného zdravotníctva SR, ktorý pripomína, že tieto látky sa nachádzajú aj v elektronike, detských hračkách, lepidlách, sviečkach, PET fľašiach či kozmetike.

Sethi na záver radí odstrániť matrac, ktorý má viac ako 7 až 10 rokov. Podľa neho opotrebované matrace prispievajú k bolesti chrbta a znižujú kvalitu spánku. Túto skutočnosť opäť podčiarkuje výskum zverejnený v Journal of Social & Health Sciences.

Zdroj: Info.sk, DP, instagram.com/doctor.sethi
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Aj voda môže zhoršiť reflux. Túto chybu neopakujte

Aj voda môže zhoršiť reflux. Túto chybu neopakujte

DNES - 7:49Zdravie

Kľúčom je správne načasovanie a množstvo vypitej vody.

Môžete kýchať s otvorenými očami? Vedci odhalili pravdu

Môžete kýchať s otvorenými očami? Vedci odhalili pravdu

20:21 04.08.2025Zdravie

Odborníci vysvetlili, čo sa deje pri kýchaní.

Toto jedlo ohrozuje zdravie vašich pľúc, varujú vedci

Toto jedlo ohrozuje zdravie vašich pľúc, varujú vedci

21:24 03.08.2025Zdravie

Jedlo, ktoré denne jedia mnohí z nás, môže časom prispieť k vyššiemu riziku rakoviny pľúc.

Väčšina ľudí perie ponožky nesprávne. Mikrobiologička radí, ako sa zbaviť baktérií

Väčšina ľudí perie ponožky nesprávne. Mikrobiologička radí, ako sa zbaviť baktérií

21:00 03.08.2025Zdravie

Podľa odborníčky je vhodné ponožky aj žehliť.

Vosveteit.sk
Číňania objavili Zem 2.0, dvojička našej planéty môže obsahovať všetko potrebné pre životČíňania objavili Zem 2.0, dvojička našej planéty môže obsahovať všetko potrebné pre život
Pozeráš pred spaním do mobilu? Možno si celé roky veril klamstvu o modrom svetle. Takto znie názor odborníkaPozeráš pred spaním do mobilu? Možno si celé roky veril klamstvu o modrom svetle. Takto znie názor odborníka
Hore a zase dolu. Vedci zmapovali extrémne výkyvy morskej hladiny za posledných 540 miliónov rokovHore a zase dolu. Vedci zmapovali extrémne výkyvy morskej hladiny za posledných 540 miliónov rokov
Prišla ti táto SMS správa od kamaráta? POZOR! Hacker sa ti práve snaží nainštalovať spyware LunaSpy do telefónuPrišla ti táto SMS správa od kamaráta? POZOR! Hacker sa ti práve snaží nainštalovať spyware LunaSpy do telefónu
Ozempic spaľuje nielen tuk. Vedci zistili, čo robí s tvojimi orgánmi a svalmi a nebude sa ti to asi páčiťOzempic spaľuje nielen tuk. Vedci zistili, čo robí s tvojimi orgánmi a svalmi a nebude sa ti to asi páčiť
Tieto chyby robia užívatelia pri zamykaní svojho smartfónu. Vyhni sa im a hackeri sa k tebe nedostanúTieto chyby robia užívatelia pri zamykaní svojho smartfónu. Vyhni sa im a hackeri sa k tebe nedostanú
Vieš, aká je šanca, že ťa zabije dopad asteroidu? Podľa vedcov je vyššia než pri besnoteVieš, aká je šanca, že ťa zabije dopad asteroidu? Podľa vedcov je vyššia než pri besnote
Ďalšia obľúbená streamovacia služba pritvrdzuje. Obmedzí zdieľanie účtov mimo domácnostiĎalšia obľúbená streamovacia služba pritvrdzuje. Obmedzí zdieľanie účtov mimo domácnosti
Facebook používatelia, POZOR! Nový útok sa tvári ako bezpečnostné upozornenie, no ide o podvod a nachytať sa môže každýFacebook používatelia, POZOR! Nový útok sa tvári ako bezpečnostné upozornenie, no ide o podvod a nachytať sa môže každý
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP