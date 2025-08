Podozrenie na ADHD? Položte si týchto 5 otázok

ADHD, alebo porucha pozornosti s hyperaktivitou, je najčastejšou psychiatrickou poruchou detí, ktorá však čoraz viac postihuje aj dospelých. Ako informuje Americká psychiatrická spoločnosť, k jej najčastejším prejavom patrí:

nepozornosť (problémy so sústredením)

hyperaktivita

impulzivita

„Dospelí s ADHD sa môžu stretnúť s nízkym sebavedomím, citlivosťou voči kritike a zvýšenou mierou sebakritiky,“ uvádza organizácia.

V prípade, že máte podozrenie na ADHD u seba alebo u blízkeho, jednoznačné odpovede vám poskytne diagnostika u psychológa alebo psychiatra. Menšiu pomôcku však poskytuje aj 5 otázok, ktoré by ste si mali položiť v prípade pochybností.

5 otázok, ktoré môžu pomôcť

Britská zdravotná ošetrovateľka Marie, ktorá na sociálnych sieťach vystupuje ako The Zebra Nurse, sa podľa vlastných slov profesionálne venuje diagnostike ADHD. V jednom zo svojich videí na TikToku preto predstavila päticu otázok, ktoré jej s tým pomáhajú. Zároveň však pripomenula, že rozhodne nejde o oficiálnu diagnostiku psychickej poruchy.

Prvou z nich je „Koľko neprečítaných správ máte v mailovej schránke?“ Podľa nej pacient, ktorý má problémy s organizovaním administratívnych úloh, môže trpieť nepozornosťou a problémami s každodennou výkonnosťou. Obidva problémy v kombinácii s ďalšími faktormi naznačujú ADHD.

Ďalšia otázka znie: „Ktorým domácim prácam sa pravidelne vyhýbate a prečo?“ Podľa Marie táto otázka pomáha zistiť, či má pacient problémy s dodržiavaním viacstupňových úloh. Pri praní napríklad najprv musíte roztriediť oblečenie, potom ho vložiť do práčky, pridať pracie prostriedky a nakoniec vyložiť bielizeň. „Ak to ľudia nezvládajú, väčšinou to znamená, že majú istý typ poruchy výkonnosti,“ uviedla ošetrovateľka.

Tretia otázka sa týka státia v rade, a pacientov sa pýta na ich pocit pri tejto činnosti. Ľudia s ADHD majú obvykle problém vydržať stabilne stáť na jednom mieste bez toho, aby sa nervózne pohybovali.

Štvrtá otázka zisťuje mieru schopnosti dodržiavať pravidlá: „Ste schopní zložiť nábytok alebo uvariť recept podľa návodu?“ Ošetrovateľka takto zistí, či má pacient trpezlivosť na čítanie pravidiel, a či ich následne dokáže dodržať.

Posledná otázka zisťuje kvalitu vzťahov pacienta v práci a v súkromí. Podľa Marie ľudia s ADHD väčšinou „skáču“ z jedného zamestnania do druhého, podobne ako pri vzťahoch.

Liečba

Podľa Americkej psychiatrickej spoločnosti je ADHD potrebné diagnostikovať u profesionála. V prípade, že sa diagnóza potvrdí, lekár môže navrhnúť kombinovanú liečbu pomocou liekov a terapie.