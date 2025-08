Krajčí kritizuje podmienky tendra na záchranky, tvrdí, že sú netransparentné

Do súťaže sa podľa neho mohli zapojiť aj novovzniknuté firmy bez technického zázemia či personálu. Informoval o tom na pondelkovej tlačovej konferencii s tým, že hnutie Slovensko má k dispozícii zoznam súťažiacich firiem.

„Celý tento tender je nastavený tak, že ktokoľvek si mohol otvoriť novú spoločnosť a s touto spoločnosťou súťažiť. Nemusel mať vôbec pripravené sanitky, nemusel mať zamestnaných zamestnancov, ktorí budú na staniciach záchranky pracovať,“ vysvetlil Krajčí.

Podľa neho stačilo predložiť jediný projekt, na základe ktorého komisia rozhodne o pridelení stanice. „Keďže projekt môže byť tajný, stačí, aby uchádzač povedal, že nesúhlasí so zverejnením jeho projektu, lebo je to jeho duševné vlastníctvo a nikdy sa nedozvieme, na základe čoho vyhral. Preto je to, samozrejme, netransparentná súťaž,“ objasnil Krajčí.

Podotkol, že zoznam firiem považuje hnutie Slovensko za skutočný. „Zopár z firiem sme sa snažili overiť, tak áno, sú to naozaj súťažiaci,“ dodal Krajčí. Zároveň podotkol, že podľa dostupných indícií sa skupina Agel môže snažiť získať prostredníctvom druhej firmy viac ako 25 percent staníc, čo by podľa neho predstavovalo porušenie zákona.

Koaličná SNS žiada prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby žiadal zrušenie tendra na záchranky. Súťaž kritizujú aj ostatné opozičné strany či Lekárske odborové združenie. Pellegrini požiadal ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), aby pri súťaži dodržal zákon. Rezort zdravotníctva deklaroval, že výberové konanie prebehne riadne, transparentne a v súlade so stanovenými podmienkami. Poslanec Národnej rady SR Tibor Gašpar (Smer-SD) zároveň v nedeľu (3. 8.) avizoval, že ak sa v tendri preukáže netransparentnosť a účelové konanie, predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) k tomu pristúpi veľmi zásadným spôsobom.

Spoločnosť Agel tvrdenia o manipulácii či zákulisných dohodách v tendri na záchranky odmietla. Do súťaže sa podľa nej zapojila, aby mohla pokračovať v poskytovaní kvalitných zdravotníckych služieb pre pacientov.