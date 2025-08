SaS: Vláda vyhodí neadresnou energopomocou ďalšie stovky miliónov eur von oknom

Vláda vyhodí neadresnou energopomocou v roku 2026 ďalšie stovky miliónov eur von oknom. Uviedli to v pondelok na brífingu parlamentní poslanci za opozičnú stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Karol Galek a Marián Viskupič v reakcii na nedeľňajšie (3. 8.) vyjadrenie premiéra Roberta Fica (Smer-SD) o tom, že kompenzácie cien energií pre budúci rok by sa mali týkať 90 % domácností.

Energopomoc by podľa Galeka mala ísť tým, čo ju potrebujú, ale súčasne by ju nemali dostávať tí, čo ju nepotrebujú a ktorí si dotovanými energiami vykurujú bazén. „Na druhej strane, píšu nám dôchodcovia, ktorí aj napriek súčasným energodotáciám hovoria, že za energie platiť nevládzu. Skrátka tí, čo pomoc reálne potrebujú, dostanú málo, a tí, čo ju nepotrebujú, bohužiaľ, dostanú rovnako,“ priblížil Galek.

Pripomenul, že ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD) aj minulý rok opakovane hovorila o tom, že pomoc s energiami bude pre každého, kto ju bude v roku 2025 potrebovať. „Nakoniec sa tak nestalo a naozaj ju dostali aj tí, ktorí ju vôbec nepotrebujú,“ upozornil.

Podľa neho sa aj v roku 2026 bude opäť pomáhať aj tým, ktorí pomoc reálne nepotrebujú. „Dva roky vyzývame túto vládu, aby prestali vyhadzovať peniaze von oknom, pretože to sú peniaze nás všetkých. To sú peniaze, ktoré majú ísť na zdravotníctvo, na školstvo alebo na cesty. Dva roky predkladáme ministerke (hospodárstva, pozn. TASR) konkrétne riešenia, či už je to zastropovaná pomoc, či už je to pomoc podľa tarifných tried alebo či už je to napríklad český model pomoci. Bohužiaľ, nič z toho opäť raz nebude,“ dodal Galek.

Podľa Viskupiča 90 % domácností, ktoré majú mať energodotácie, nie je žiadnou cielenou pomocou. „To nie je žiadna adresná pomoc, to sú opäť raz dotácie pre všetkých, opäť raz plošné dotácie. Plošná dotácia, akákoľvek, nielen energetická, znamená, že ide o neefektívne vynakladanie verejných prostriedkov. Je to obrovská neefektívnosť, je to plytvanie. V energodotáciách sa konzervuje existujúci stav a neponúka sa možnosť nejakého rozvoja,“ doplnil Viskupič.

Fico 3. augusta na sociálnej sieti uviedol, že ceny energií v roku 2026 by mali zostať pre 90 % slovenských domácností nezmenené. Návrh podľa premiéra vzišiel z konzultácií s ministerkou hospodárstva SR Sakovou, s ktorou minulý týždeň hovoril o alternatívach kompenzácií cien tepla a plynu.