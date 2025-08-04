  • Články
Aj voda môže zhoršiť reflux. Túto chybu neopakujte

  • DNES - 7:49
  • Svet
Kľúčom je správne načasovanie a množstvo vypitej vody.

Za reflux žalúdočnej kyseliny označujeme stav, keď kyselina prúdi zo žalúdka smerom späť do pažeráka a hrdla. Sprevádza ho nezameniteľný pocit podráždenia a pálenia, ktorý môže viesť až k nevoľnosti a problémom s trávením.

Za najčastejšie spúšťače refluxu môžeme podľa Clevelandskej kliniky označiť hiátovú herniu, tehotenstvo, obezitu a fajčenie, no ako pre portál Huffington Post pripomína gastroenterológ Ashkan Faradhi, k refluxu môže prispieť aj hltavé pitie čistej vody.

„Pitie veľkého množstva vody naraz môže zväčšiť objem žalúdka,“ súhlasí gastroenterológ Rishi Naik. „Pri zväčšení objemu žalúdka dochádza k zvýšeniu tlaku, čo vedie k presunu jeho obsahu nahor cez spodný pažerákový zvierač,“ dodal.

„Niektorí ľudia zvládajú väčšie množstvo vody bez problému,“ priznal Faradhi. „Ale pre tých s pálením záhy môže ísť o značnú nepríjemnosť,“ uviedol.

Kľúčové je aj načasovanie

Pitie množstva vody na prázdny žalúdok spôsobuje záťaž, no nie až takú, ako keď vypijete väčšie množstvo vody rovno po jedle. Na tento fakt upozornila internistka Ellen Steinová.

„Je to ten istý prípad ako pri prejedení alebo preplnení žalúdka. Vždy je lepšie byť sýty, ale nie prejedený,“ uviedla Steinová. Pitie vody po jedle môže podľa lekárov zhoršiť príznaky pálenia záhy u ľudí, ktorí sú naň náchylní.

Ako piť vodu bez rizika

Lekári sa zhodujú na tom, že najlepšou prevenciou refluxu je pitie menšieho množstva vody počas celého dňa. Aby ste sa vyhli páleniu záhy, odporúča sa po jedle absolvovať krátku prechádzku.

Keďže sa príznaky pálenia záhy zhoršujú po jedle a pri ležaní, pred spaním by ste mali jesť len ľahké jedlá. Celkom sa vyhnite kyslým jedlám, čokoláde, alkoholu, káve a štipľavým jedlám.

Zdroj: Info.sk, DP, huffingtonpost.co.uk, clevelandclinic.org
Čína má prelomovú technológiu. Nový materiál maskuje vojakov pred kamerami aj infračervenými senzormiČína má prelomovú technológiu. Nový materiál maskuje vojakov pred kamerami aj infračervenými senzormi
