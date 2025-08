Raši: Úloha Matice slovenskej sa mení, ale zostáva rovnako dôležitá

Úloha Matice slovenskej sa mení, no zostáva rovnako dôležitá. Nebojuje už za holé prežitie národa, ale naďalej chráni a rozvíja to, čo nás robí jedinečnými. Upozornil na to predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) pri príležitosti výročia založenia inštitúcie. Myslí si, že v modernej dobe je uchovávanie kultúrnej pamäte a budovanie národného povedomia kľúčové.

„Matica slovenská vznikla pred 162 rokmi ako kultúrna ustanovizeň reflektujúca oprávnené požiadavky Slovákov. Vznikla v ťažkých časoch, keď bola potreba chrániť slovenskú kultúru, jazyk a identitu. Aj napriek ťažkej dobe, dočasnému zákazu a následnému znovuobnoveniu vždy stála ako pilier slovenskej identity, kultúry a vzdelanosti,“ poznamenal na sociálnej sieti.

Raši pripomenul, že inštitúcia pomáhala národu udržať si svojbytnosť a budovať národné sebavedomie a prispievala tiež k rozvoju vedy, umenia, kultúry a literatúry v materinskom slovenskom jazyku. V tejto súvislosti poďakoval všetkým osobnostiam, ktoré bez ohľadu na osobné následky venovali svoju energiu pre činnosť matice a národa. „Ich obetavá práca a úsilie zostávajú pre nás inšpiráciou na budovanie nášho vzťahu k vlastnému národu a tiež aj práce pre zlepšovanie podmienok na život,“ dodal.

Zároveň hovoril o meniacej sa úlohe Matice slovenskej. Myslí si, že v súčasnosti má všetky predpoklady byť modernou platformou, ktorá prepája generácie a pomáha mladým ľuďom nachádzať spojenie s vlastnou históriou a kultúrou.

K založeniu Matice slovenskej došlo 4. augusta 1863 v Turčianskom Svätom Martine. Symbolizovalo to vyvrcholenie snáh generácií slovenských predkov o vznik celonárodného spolku, ktorý by zjednotil Slovákov naprieč spoločenskými a náboženskými hranicami. Túto významnú historickú udalosť pripomína každoročne 4. augusta pamätný deň Deň Matice slovenskej. Príslušný zákon prijali poslanci Národnej rady SR v októbri 1993.