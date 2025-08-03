Toto bežné sladidlo znižuje účinnosť liečby rakoviny
Látka v niektorých nápojoch môže sabotovať liečbu rakoviny.
Pacienti s vážnymi ochoreniami mnohokrát siahajú po diétnych nápojoch a nízkokalorických potravinách v domnení, že robia pre svoje zdravie to najlepšie. Nová štúdia vedcov z Pittsburskej univerzity však prináša znepokojivé zistenie. Bežné umelé sladidlo, sukralóza, môže výrazne znižovať účinnosť modernej imunoterapie a urýchľovať postup rakoviny.
Výskum publikovaný v prestížnom časopise Cancer Discovery odhalil, že sukralóza negatívne ovplyvňuje črevný mikrobióm, čím oslabuje schopnosť imunitného systému bojovať s rakovinovými bunkami. Tento efekt bol pozorovaný pri liečbe melanómu aj karcinómu pľúc.
Stačí prekvapivo malé množstvo
Najviac šokujúcim zistením je, aké malé množstvo sladidla môže mať negatívny vplyv. Za rizikovú dávku vedci označili už 0,16 mg sukralózy na kilogram telesnej hmotnosti denne. Pre 70-kilogramového človeka to predstavuje menej ako jedno malé vrecúško bežného sladidla do kávy.
V štúdii, ktorá sledovala 132 pacientov, sa ukázalo, že tí, ktorí konzumovali aspoň toto množstvo sukralózy, mali:
- 3,2-krát vyššie riziko rýchlejšej progresie rakoviny.
- Slabšiu odozvu na liečbu a menšie zmenšenie nádorov.
- Vyššie riziko návratu ochorenia po operácii a následnej imunoterapii.
Ako sladidlo oslabuje imunitu
Problém sa skrýva v našich črevách. Sukralóza narúša krehkú rovnováhu črevného mikrobiómu – zabíja prospešné baktérie a umožňuje rast tým škodlivým. Tento narušený ekosystém potom nedokáže produkovať dostatok kľúčovej aminokyseliny arginín.
„Keď hladina arginínu klesla, imunitné T-bunky, ktoré sú kľúčové v boji proti rakovine, nemohli správne fungovať. Jednoducho im chýbalo palivo,“ vysvetľuje vedúca autorka štúdie Abby Overacreová. V dôsledku toho bola moderná imunoterapia, ktorá sa spolieha práve na aktivitu týchto buniek, oveľa menej účinná.
Nádej v melónoch a tekviciach
Vedci však prinášajú aj dobré spŕavy. V experimentoch na myšiach zistili, že tento negatívny efekt sa dá zvrátiť. Keď myšiam podávali doplnok citrulín (aminokyselina, ktorá sa prirodzene nachádza v melónoch, tekviciach či strukovinách), ich telá si z neho dokázali vytvoriť chýbajúci arginín. Imunitné bunky sa „prebudili“ a schopnosť liečby ničiť nádory sa obnovila.
„Je ľahké povedať pacientovi, aby prestal piť diétne nápoje. Keď sa však lieči na rakovinu, má dosť starostí a drastická zmena stravy nemusí byť reálna,“ zdôraznila Overacreová. „Preto je fascinujúce, že jednoduché dopĺňanie citrulínu by mohlo byť riešením.“
