Pri Malorke sa zrútilo lietadlo

Prieskum v ČR: Voľby by vyhralo ANO. SPD a Piráti posilňujú

Voľby do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR by v súčasnosti vyhralo hnutie ANO Andreja Babiša so ziskom 31,5 percenta.